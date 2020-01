Galerii: Jean-Paul Gaultier lõpetas 50-aastase karjääri moeetendusega

67-aastane Gaultier jahmatas fänne eelmisel nädalal, kui teatas, et kevad/suvi 2020 kollektsiooni esitlus jääb tema viimaseks. "See saab olema tõeline pidu koos paljude vanade sõpradega. Meil saab olema väga lõbus kuni hiliste õhtutundideni," teatas ta Twitteris, vahendas BBC.

This show celebrating 50 years of my career will also be my last. But rest assured Haute Couture will continue with a new concept. pic.twitter.com/PJCC53K4tm