"Ringvaade" pani Elina Nechayeva ja Helen Lokuta vastupidavuse proovile

Nechayeva on operetis üles astumise võimaluse eest välja tänulik, kuigi ta alguses sai aru, et teda kutsutakse osalema Charles Gounod' ooperisse "Romeo ja Julia", sest ka "Krahv Luxemburgis" on tegelane, kelle nimi on Juliette. "Õnneks teater on sama."

Lokuta ütles, et võttis Elina väga sõbralikult uue tegijana vastu.

"Meil on huvitav kooslus ja hea ülesanne ka lava peal. Mina mängin Pariisi suurt ooperidiivat, kelle õpilane on Juliette, ja ma õpetan, kuidas need ooperiasjad käivad. Kuigi lava peal seda osa ei ole, tekst on välja lõigatud. Meie teeme seda alltekstina. Alltekstist tuleb välja, et Juliette on ooperiõpilane ja mina olen tema mentor."

Kuigi operetti peetakse kergemeelseks meelelahutuseks, on Lokuta sõnul need operettide rollid, kus tema on üles astunud, olnud vokaalselt väga rasked. ""Krahv Luxemburgi" on lisatud ka väike ooperilõik Puccini "La bohème'st" "Mimi aaria", mida ma pean esitama, kuna ma olen ooperidiiva ja see on minu viimane etendus."

Nechayeva märkis, et operett žanrina on lõbus. "Saab laulda, tantsida ja eks see muusika on ka tohutult ilus. Lavastus on väga ilus. Nagu muinasjutt. Mulle väga meeldib."

Kuna tänapäeval on operett väga nõudlik teatrižanr, kus peab tantsima, laulma ja vahepeal dialoogi pidama, siis esitas "Ringvaade" Nechayevale ja Lokutale väljakutse ning pani nad laulmisega samaaegselt ka hüppenööriga hüppama.