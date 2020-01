Hannes Hermaküla leidis Paidest kasutajavaenuliku sularahaautomaadi

Selleks, et seda kasutada, peab trepist üles minema. Kui Hermaküla trepist üles läheb, satub ta automaadile nii lähedale, et ta ei näe absoluutselt ekraani ja ei saa ka oma pead sirgeks ajada, vaid peab olema kõveras asendis. Enda sõnul ta väga palju pikem keskmisest Eesti mehest ei ole. Kõik, mis ta näeb selles asendis, on numbriklahvistiku kaks alumist rida.

Kui ta võtab ühe sammu trepil allapoole, peab ta kükitama, et näha tervet ekraani. Sirgeks ajades puudutab ta pea endiselt lage. Tuleb välja, et ainuke võimalus sularaha automaadist välja võtta on nn rüütellik asend, mis eeldab küll pikkade käte olemasolu ja paneb kerge pinge seljale, aga võimaldab automaati siiski kasutada.

Jääb kaks küsimust: miks automaat nii kõrgele pandi ja miks sinna trepp ette pandi?