Eesti vanima youtuber'i kokandusvideoid vaadatakse nii Ameerikas kui ka Saksamaal.

Arvo on erialalt ehitaja ning vaaritamisest ei teadnud ta kuigi palju. Kokkamise ning videote tegemiseni jõudis ta tänu sellele, et maapoodides on väga kesine toiduainete valik – kulinaaria- ja pagaritooted praktiliselt puuduvad. Lisaks armastab Arvo puhast toitu.

"Miks ma pean ostma poest saia, mis on säilitusaineid täis? Ma võin uurida internetist ja kokandusgruppidest retsepte ning nõuanded, kuidas teha tõelist toitu, mis maitseb ligilähedaselt restoranitoidule," selgitas Kassin.

"Kui ma panen hästi õnnestunud retsepti üles, siis esimese tunniga on pea 1500 vaatamist ja esimese õhtuga juba 5000 vaatamist. Hommikuks on juba 8000. See on minu jaoks suur auditoorium," selgitas Kassin, kes oma jälgijaid väga armastab ning neile veel vähemalt kümme aastat kokata soovib.

"See on see seltskond, kellega ma suhtlen. Nad küsivad minu käest ja saadavad mulle retsepte. Nad tunnevad, et ma saan neid aidata ja nemad aitavad ka mind."

Kassini kodustele toiduvideotele on kogunenud suur hulk ka väliseestlastest vaatajaid, kes elavad kaasa mehe tegemistele Ameerikas, Kanadas, Saksamaal, Prantsusmaal, Inglismaal ja Rootsis. "Nad kirjutavad mulle sõnumitesse, et "Nii tore, et sa meile videoid näitad. Me paneme laupäeval, kui oma seltskond eestlasi kokku tuleb, sinu video laptop'iga lauale ja hakkame koos Eesti toitu tegema"."

Kuigi Kassin on juba praegu populaarne, ei kavatse ta käed rüpes istuda. "Nüüd ma tõmbasin arvutisse programmi ja teen esimesi samme, kuidas videoid töödelda, aga sellega läheb veel aega," selgitas ta ning lisas, et programmiga saab ta paremate videote tegemiseks ning vaatajate rõõmustamiseks lisada näiteks taustamuusikat ja subtiitreid.