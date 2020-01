Grammyde endine juht süüdistab organisatsiooni korruptsioonis

Deborah Dugan tuli süüdistustega välja mõned päevad pärast ametist tagandamist, öeldes, et selle taga oli akadeemia hirm, et ta korruptsiooni paljastab, vahendas BBC.

Dugan kirjeldas 44-lehelises kaebuses, et Grammyde komitee mõned liikmed on artistidega eraeluliselt seotud, mistõttu jõuavad artistid ebaõiglaselt nominentide sekka. Ta lisas, et mõnedel komitee liikmetel on võimalus esitada nominentide sekka artiste, kes ei jõudnud isegi lühinimekirja. Dugan jätkas, et komitee liikmete hulgas on ka neid, kes on mõnede nomineeritud laulude autorid.

Lisaks korruptsioonile süüdistab Dugan Grammyde endist juhatuse esimeest Joel Katzi seksuaalses ahistamises. Dugani sõnul kutsus mees ta mais õhtusöögile ning tegi kohatuid märkusi tema eraelu ja välimuse kohta. Katzi kaitsja on süüdistused tagasi lükanud.

Dugan on ka väitnud, et tema palk oli akadeemia presidendina oluliselt madalam kui tema kahel meessoost eelkäijal.

Dugani ühe tagandamise põhjusena nähakse aga süüdistusi tema enda vastu, sest naine olevat ahistanud üht naiskolleegi, kelle tööga ta rahul polnud. Detsembris esitatud süüdistuste kohaselt jälgis Dugan oma alluva kirjavahetust ja jagas seda ka akadeemia juhatusega.

Akadeemia teatel on nad alustanud kaht sisejuurdlust, üks puudutab Dugani esitatud süüdistusi ja teine tema vastu esitatud süüdistusi.

Dugan palgati akadeemia presidendiks möödunud suve lõpus. Naise sõnul algas tema tõrjumine kohe alguses, sest akadeemia eesotsas istuvad peamiselt mehed.

Grammysid jagatakse 27. jaanuaril.