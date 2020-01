77-aastaselt suri Monty Pythoni täht Terry Jones

Jonesi perekond teatas, et mees suri teisipäeval. "Me oleme väga kurvad, et peame teatama kalli abikaasa ja isa Terry Jonesi surmast," seisis ametlikus teates, vahendas Metro.

Perekonna sõnul suri Jones 21. jaanuari õhtul. Tema kõrval oli abikaasa Anna Soderstrom, kes toetas meest pikaajalises võitluses haruldase dementsuse vormiga. "Viimastel päevadel olid Jonesi kõrval tema naine, lapsed, perekond ja paljud lähedased sõbrad," seisis perekonna avalduses.

"Me kaotasime lahke, naljaka, sooja, loomingulise ja tõeliselt armastava mehe, kelle kompromissitu individuaalsus, järeleantmatu intellekt ja erakordne huumor on pakkunud kuuekümne aasta jooksul rõõmu miljonitele inimestele," teatas perekond, tänades arste, kes Jonesi raske haigusega võitlesid.

2015. aastal diagnoositi Jonesil frontotemporaalne dementsus (FTD), mis avaldub inimestel tihti juba keskeas. Jonesi toetas haiguse ajal tema Monty Pythoni kaasstaar Michael Palin, kes tunnistas, et haigus mõjutas mehe vaimseid võimeid. Palini sõnul ei tundnud Jones teda viimasel ajal ära ning ei suutnud rääkida. Palin kinnitas aga, et Jones ei kaotanud ka raske haiguse tagajärjel oma huumorimeelt.

Palin ja Jones tutvusid Oxfordi ülikoolis ning on loomingulise koostöö käigus avaldanud ühiseid raamatuid. Palin rääkis, et luges Jonesile haiguse ajal ette katkendeid nende 1980. aastatel kirjutatud raamatust ning Jones naeris kõva häälega kaasa, kuid ainult nende kohtade peal, mille autor ta ise oli.

Terry Jones sündis 1942. aastal Walesis. Ta oli BBC telesarja "Monty Pythoni lendav tsirkus" üks režissööridest, samast sarjast sai Monty Pythoni komöödiagrupp alguse. Monty Python oli ülimalt populaarne aastatel 1969-1983. Selle liikmete hulka kuulusid veel John Cleese, Terry Gilliam ja Eric Idle. Rühma kuues liige Graham Chapman suri 1989. aastal.

Jonesi käe all sündisid mitmed lasteraamatud ning ta oli tunnustatud ajaloolane. 2016. aastal sai ta Briti filmiauhindade BAFTA elutööpreemia.