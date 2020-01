Galerii: Koolitantsu avanädalavahetus kulmineerus Võrus

"Võru- ja Põlvamaa tantsude autorid on tugevad visuaali loojad ja idee edasikandjad. Olgu need siis lastetantsude rikkalikud kostüümid või tugev atmosfääri tekitamine kõikide kasutuses olevate meediumidega," rääkis žürii liige Kaisa Kattai. Valeria Januškevitš juhtis aga tantsu loomise juures tähelepanu muusika olulisusele: "Muusika saab tekitada konteksti, juhtida meeleolu ja energiat, aidata tantsijat. Mikside puhul võiks mõelda, kas muusika, mida kõike kasutad, on vajalik idee edasiandmisel? Vahel on vähem rohkem."

Sel aastal on festivali teemaks "Tants on kunst" ja rõhk on loomingul, mitte võistlusmomendil.

Alanud hooajal kuuluvad maakondlike tantsupäevade põhižüriisse tantsija ja tantsukunstnik Kaisa Kattai, klassikalise tantsu õpetaja ja tantsija Valeria Januškevitš ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala lõpukursuse tudeng Carl Heinrich Pruun.

Piirkondlikele tantsupäevadele valitud tantsud selguvad 20. veebruaril Koolitantsu kodulehel kui žürii on ära vaadanud kõik tantsud üle Eesti.

Uuendusena naasevad 2020. aastal peale mõneaastast pausi Koolitantsu programmi piirkondlikud tantsupäevad. Žürii valib sinna tööd maakondlikelt tantsupäevadelt, millel näeb piisavalt potentsiaali jõudmaks aprillis Ugala teatris toimuvatele lõppkontsertidele.

Lõppkontsertidel esinevad tantsud valib välja lavastusmeeskond koosseisus Jüri Nael ja Kadi Aare ning piirkondlikel tantsupäevadel esitatud tantsupäevade põhjal kuulutab žürii välja iga vanuseastme grand prix.

Koolitantsu maakondlike tantsupäevai juhib Ott Nool.

Eripreemiatega tunnustati:

Põneva teema ja leidlike kostüümide eest - Võimlemisklubi Janika Võru osakond tantsuga "Pokud rännuteel", juhendaja Eliise Abel mudilaste vanuseastmes

Kõnetava sisu ja vormi eest - Meie stuudio tantsuga "Ärivaist", juhendaja Tiina Ilves vanuseastmes 4. - 7. klass

Oskusliku emotsiooni kandmise eest - Võru tantsukeskus tantsuga "Kaotatud mäng", juhendaja Andre Laine vanuseastmes 4. - 7. klass

Hea esteetikate segamise ja koreograafia käsitluse eest - Võru tantsukeskus tantsuga "Patta tagasi", juhendaja Andre Laine vanuseastmes 4. - 7. klass

Maagilise kujutluspildi loomise eest - Võru kunstikooli tantsutrupp Katariina tantsuga "Lootos", juhendaja Ly Berishvili ja Janeli Sikaste vanuseastmes 10. - 12. klass

Lõbusa ja siira esituse eest - Just tantsukool Võru III tantsuklass tantsuga "Kaemi noh", juhendaja Ester Tamm vanuseastmes 1. - 4. klass

Loominguline teemalahendus - Uhtjärve Uuekad tantsuga "Kalalkäik", juhendaja Kristi Pai vanuseastmes 1. - 4. klass

Naerutav idee ja teostus - Tantsuselts Pärliine tantsuga "Seeneralli", juhendaja Leili Väisa vanuseastmes 1. - 4. klass

Vahetu suhtlus publikuga - Võru tantsukeskus tantsuga "Laske sisse, andke kommi", juhendaja Egely Pruuli vanuseastmes 1. - 4. klass

Kandva idee artistlik esitus - Tantsuselts Pärliine tantsuga "Õnnetoojad", juhendaja Leili Väisa vanuseastmes 6. - 9. klass

Ebamaise kujutluspildi loomine - SIJA /VK Sirutus ja VK Janika/ tantsuga "Une meeles", juhendaja Tea Kõrs vanuseastmes 6. - 9. klass

Oskuslik ja läbitunnetatud muusika kasutamine - Tea Kõrs