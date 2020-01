Tanel Toomi uus mängufilm "Gateway 6" jõuab kinodesse järgmisel sügisel

"Me filmime seda selle aasta hiliskevadel või varasuvel, ju ta siis kinodesse peaks jõudma millalgi järgmisel aastal. Järgmise aasta sügisel," avaldas Toom "Vikerhommikus".

Koostöös Allfilmiga valmiv "Gateway 6" on ulmefilm, mille peaosas säravad maailma suurfilmides kaasa löönud näitlejad Olga Kurylenko ja Leo Suter. Lisaks lööb Toomi sõnul kaasa Hollywoodi näitleja Clarke Peters, kes mängis hiljuti Oscaritel ilma teinud mängufilmis "Kolm reklaamtahvlit linna servas". Üks peaosaline on Toomi sõnul veel teadmata. "Selles maailmas muutuvad need asjad päris kähku," tunnistas ta.

Ülimenuka "Tõe ja õiguse" kinolinale toonud Toom avaldas, et ka filmimaailmas, sarnaselt muusikamaailmale, räägitakse teise teose needusest. Kui muusikute puhul tähendab see, et pärast üliedukat debüütplaati on raskem teise albumiga välja tulla, siis filmimaailmas kandub see needus pahatihti üle teisele filmile.

"Mul on selles mõttes lihtsam, et teine film on mul film, mis tegelikult pidi olema esimene. See ei olnud minu algne mõte, et ma teen "Tõe ja õiguse" esimese täispika mängufilmina," tõdes Toom, et tema seda taaka ei pelga.

Ta lisas, et rahvusvahelise projektina valmiv "Gateway 6" on "Tõest ja õigusest" 180 kraadi erinev. "Kuna ma olen selle kallal kauem töötanud kui "Tõe ja õiguse" kallal, siis seal minu jaoks väga üllatusi ei saa olema. See on midagi totaalselt teistsugust "Tõest ja õigusest", neid kaht filmi ei anna omavahel võrreldagi," arutles Toom.

Kui "Tõde ja õigus" sai eestlaste positiivse tagasiside, siis Toom tõdes, et filmitegemise üks suurimaid plusse ongi selle etteennustamatus. "Filmitegemise puhul see on väga mõnus närvikõdi, et sul ei ole tegelikult edu retsepti ja sa ei tea kunagi, milline see asi välja tuleb või kuidas see vaatajat kõnetama hakkab. Seda ei saa sada protsenti mitte kuidagi ette näha. Film saab valmis, kui ta on esimest korda vaataja ees," avaldas Toom.

Kuigi uues filmis teeb Toom koostööd filmimaailma tippnimedega, siis mees unistab, et saaks kunagi töötada koos Christian Bale'i ja Matthew McConaugheyga. Režissööridest on Toomi suurimad iidolid James Mangold ja David Fincher. Toomi aegade lemmikfilm on aga Vene filmirežissööri Andrei Zvjagintsevi "Tagasitulek" ("Возвращение").