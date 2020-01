HBO hakkab uues animasarjas Briti kuningapere üle nalja heitma

Animasari pealkirjaga "The Prince" toob vaatajateni Briti kuningapere elu läbi kuueaastase prints George'i silmade.

Sarja produtsent Gary Janetti on ka populaarse animasarja "Perepea" ("Family Guy") taga. Samuti on tema produtseeritud situatsioonikomöödia "Will & Grace".

"Mul on hea meel töötada HBO Maxiga ja tuua nende platvormil välja järjekordne sari sellest, kuidas üks perekond halastamatult trooni pärast võitleb," kommenteeris Janetti, viidates HBO ülimenukale seriaalile "Troonide mäng" ("Game of Thrones").

Janetti on oma Instagrami kontol postitanud juba mõnda aega humoorikaid pilte Briti kuningapere skandaalidest ja prints George'i reaktsioonidest, lahutades nii oma 900 000 jälgija meelt.

Kui prints Harryle annab animasarjas hääle Orlando Bloom, siis Meghan Markle'i häält hakkab lugema USA näitleja Condola Rashad. Kate Middleton'i osa hakkab täitma Lucy Punchn, prints Philipile ja prints Caherlesile annab hääle Tom Hollander ja Frances De La Tour kingib oma hääle kuningannale. Sarja peategelasele George'ile loeb häält Gary Janetti ise.

HBO Max avaldas uudise uuest animasarjast "The Prince" oma Twitteris

.@GaryJanetti is bringing the royal family to the HBO Max family with The Prince, which follows an animated Prince George spilling all that British Royal Tea ????????☕ https://t.co/1Ag9zDG5eW