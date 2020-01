Rokkansambel FIX pälvib auhinna panuse eest Eesti muusikasse

Rokkansambli FIX asutaja Väino Landi sõnul on muusikute ja kultuuriinimeste tunnustamine oluline ning teeb alati head meelt. "Eesti muusikute tunnustamine Eesti muusikaauhindadel on tänuväärt ettevõtmine, kuna tunnustust on kõigil, ükskõik, mis eluvaldkonnas, vaja. Kuigi Eesti on väike riik, siis siin sünnib ikkagi üliandekaid artiste," laulus Land. Ta lisas, et tunnustus panuse eest Eesti muusikasse tegi tervele ansamblile rõõmu, sest FIX on läbi kõigi aastate püüdnud mõjutada Eesti muusika arengut väga sügavalt.

Eesti üks läbi aegade tuntuim rokkansambel FIX asutati 1968. aastal Tartus. Üle 50-aastase lavaperioodi jooksul on ansambel andnud sadu kontserte nii Eestis kui mujal Euroopas, Aasias ja ka Aafrikas. Üks kõige eksootilisemaid esinemise oli 1976. aastal Kuubal, kus anti neli kontserti Nõukogude Liidu ja Kuuba sõpruspäevade raames. Lisaks on bänd esinenud edukalt mitmetel konkurssidel ja festivalidel ning teinud kaasa mitmes teatrilavastuses kutselise RAT Vanemuise ansamblina.

Aastate jooksul on ansambli sulest ilmunud mitmeid hitte, mis on muutnud Eesti muusikamaailma jäädavalt. Näiteks on FIXi "Tsirkus" saanud suisa kultuslooks, mis ühendab erinevaid põlvkondi nii kontsertidel kui ööklubides. "Igal kollektiivil on mõni selline lugu, mis on ja jääb. "Tsirkust" oleme mänginud juba aastakümneid ning selleta ei möödu ükski kontsert," lisas Land.

FIX-i koosseisu on läbi aegade kuulunud mitmeid artiste. 24. jaanuaril toimuval Eesti muusikaauhindade galal astutakse üles koosseisus: Novella Hanson, Evald Raidma, Priit Pihlap, Vello Toomemets, Viljo Tamm, Viktor Vassiljev, Mait Paldra ning Riho Lilje.

"Auhinnaga Panus Eesti muusikasse täname neid eesti muusikuid, kelle tegevuseta ei oleks eesti muusika täna see, mis ta on," lausus Eesti fonogrammitootjate ühingu juhatuse liige Danel Pandre. Ta lisas, et see, kes saab auhinna panuse eest Eesti muusikasse, otsustavad Eesti fonogrammitootjate ühingu liikmed.

Panust eesti muusikasse on auhinnaga tunnustatud alates 1999. aastast. Siiani on auhinna pälvinud Uno Loop, Valter Ojakäär, Vello Orumets, Rein Rannap, Gunnar Graps, Tõnis Mägi, Marju Kuut, Olav Ehala, Ivo Linna, Riho Sibul, Erkki-Sven Tüür, Singer Vinger, Kukerpillid, Anne Erm, Anne Veski, Jaak Joala, Justament, Villu Tamme, 2 Quick Start ning Mahavok.