ETV legendaarse autosaate juht Are Eller: arvati, et pärast kolme saadet lõppeb materjal otsa

Eesti Televisioonis 15 aastat töötanud spordiajakirjanik Are Eller ütles, et autosport on eestlastele alati südamelähedane teema olnud. Kui aastakümnete eest oldi õnnelikud iga eestlase üle, kes autorallis silma paistis, siis nüüd saame olla rõõmsad, et Eesti mehed on võitnud sellel alal maailmameistritiitli.

Eller meenutas, et tema käe all sündis ETV-s selline saade nagu "Mootorite maailmas". "Esialgu öeldi, et teed üks-kaks, võib-olla ka kolm saadet, siis lõppeb materjal otsa. Ei lõppenud, sai tehtud üle 1300 saate ja "Mootorite maailm" on praegugi veel elus. Seda saab jälgida veebiülekandena," lausus Eller.

Läbi nende aastate oli saate üheks läbivaks teemaks autoralli. "Eestlastele väga meelepärane populaarne spordiala. Ja tollel ajal oli saate suur uudis juba see, kui üks Eesti rallipaar pääses ühelegi maailmameistrivõistluste etapile," meenutas Eller. "Kas võisime siis loota ja uskuda, et kunagi tulevad eestlased autorallis maailmameistriks. Ott Tänak ei olnud siis ju veel sündinud," tõdes ta ja lisas, et see on ühe väikerahva jaoks uskumatu saavutus.

Spordiajakirjanikuna püstitas Eller ühe omapärase tipptulemuse, kui läks otse-eetrisse peaaegu lõunapooluselt. 1990. aastal olid sõudmise maailmameistrivõistlused Austraalias Tasmaania saarel, kus tegi kaasa ka Jüri Jaanson. "Sobiva ajavahe tõttu oli Austraalias õhtu, meil just hommik. Oli võimalik teha otselülitus ETV hommikuprogrammi esimesse saatesse ja see oli ju väga lähedal Antarktikale, lõunapoolusele. Ma usun, et lähemalt ei ole otselülitust küll tehtud ja ETV tehnikameeskond tuli sellega suurepäraselt toime," kiitis Eller.

Elleri edastada oli toona suurepärane uudis, et Jüri Jaanson on meeste ühepaadisõudmise maailmameister. "Neid kaht maailmameistritiitlit on raske omavahel võrrelda, nagu sporti üldse on raske omavahel võrrelda. Sõudmise ühepaadi maailmameistrikandidaati ma lähiajal küll ei näe, aga Ott Tänak-Martin Järveoja võivad maailmameistriks tulla ka uuel aastal," tõdes Eller, et mootorite maailmas on, millele pöialt hoida.

Eesti Televisiooni päevad Viljandi rajoonis: vasakul Tarvo Villomann, kaamera ees Are Eller. Autor/allikas: Jaan Rõõmus/ERR

ETV toob 65. hooaja puhul ekraanile meeleoluka lühilugude sarja "Minu ETV", kus endised ja praegused telestaarid meenutavad kõige eredamaid hetki oma karjääris.

Sari toob ETV ekraanile praegused saatejuhid Priit Kuusest Katrin Viirpaluni, aga ka mitmed suurkujud ning telemaja legendaarsed taustajõud, sh Marite Kallasma, Rene Vilbre, Jaak Tammearu jpt.

"Minu ETV" toimetajad on Karmel Killandi ja Kai Väärtnõu, režissöör Ülle Õun. Lood on eetris igal kolmapäeval kell 20.00.