Targa vanema kampaanias osalenud Indrek Sarrap: käisin üle 15 aasta vannis

Indrek selgitas, et kui muusikute jaoks on detsember pingeline periood, siis sel korral võttis Birgit kontserdiperioodi palju rahulikumalt ja selle taga võis olla "Targa vanema" kampaanias osalemine. "Täiega toredaks muutusid," kiitis ka väike Simeon omalt poolt ema Birgitit ETV saates "Ringvaade".

"Kui sul on see paberi peal ees, siis sa mõtled selle peale rohkem. Kui me hakkasime seda tegema, mõtlesime, et me oleme seda kõike teinud varem ka, lihtsalt harvem," arutas Birgit kampaania rolli nende perekonnas.

Kampaania soovituste hulka kuulusid nipid, mille kohaselt tuli leida aega liikumisele ja kodust väljaskäimisele. "Sa pead iga päev leidma 15 minutit oma kaaslasele, igale lapsele eraldi 15 minutit peab leidma aega kumbki vanem," kirjeldas Indrek teisi nõuandeid.

Indrek tunnistas, et kuigi üks soovitustest oli ka tund aega enne magamaminekut ekraanidest loobuda, siis see neil hästi välja ei tulnud. Sarrapid selgitasid, et neil toimub kogu elu planeerimine läbi telefoni.

Indrek naeris, et käis tänu soovitustele üle 15 aasta vannis. "Ta kohkus ära, et kas ikka läheb, jube naiselik tegevus. Ma panin talle veel mingit vannivahtu sinna sisse," naeris Birgit, et lõpuks oli mehe kogemus väga positiivne.

Kui Indrek ja Simeon ostsid koos mängimiseks Nintendo, siis Birgit veetis Heliniga aega šopates või meikides. "Kui nad on rohkem eraldi, saavad nad kokku saades paremini läbi," arutas Birgit Simeonist ja Helinist rääkides.

Tervise arengu instituudi kampaania "Tark vanem" annab lastekasvatusnippe, mis peaksid vanemate elu palju paremaks ja lihtsamaks tegema ning omavahelist suhet vürtsitama.

Tervise arengu instituudi paari aasta tagune uuring 2–12-aastaste laste vanemate seas näitab, et lapsevanemaks olemine on küll rahuldustpakkuv, kuid pea pooltele vanematele on see nende lapse praeguses vanuses raske. Üle kolmandiku vanemaid tunneb aeg-ajalt, et nad ei saa midagi tehtud ning igas viiendas vanemas tekitab lapsevanemaks olemine pinget ja ärevust. Kampaaniaga loodetakse vanemate hoiakuid iseenda heaolu suhtes muuta.