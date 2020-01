Eestlanna maailma kalleimas linnas: inimesed on siin väga säästlikud

Maailma kallim linn on Zürich, kus elab eestlane Lucine Ayanian. Naine tõdes, et pärast kaht aastat Šveitsis elamist ei ole ta kallite hindadega veel ära harjunud.

"Siin on väga kallis, me elame siin kaks aastat ja ma pole veel harjunud, et siin on nii kallis elada," tõdes Ayanian ETV saates "Ringvaade".

Kolmetoalise korteri eest tuleb Zürichis maksta kuus 3000 eurot, millele lisandub kindlustus. "Siin inimesed on väga säästlikud. Nad teavad, kust võib osta natuke odavamat leiba ja kust võib säästa raha. Seda ma pean veel kohalike käest õppima," ütles Ayanian.

Naine lisas, et temal ei tõuse toidupoes käsi lihatooteid ostma. "Isegi, kui ma tahan lastele suppi teha, on see väga-väga kallis. Ma maksan 14,20 filee eest, et lastele suppi teha. Sellest tuleb kõige kallim supp," naeris naine, kes töötab Šveitsis moealal. Tema mees aga IT-valdkonnas.

Ayanian lisas, et Tallinnas, mis on elukalliduse edetabeli 223. kohal, on oluliselt odavam näiteks väljas käia. Zürichis läheb restoraniarve inimese kohta umbes 50 eurot.