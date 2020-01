DJ Paul van Dyk saabub uuel albumituuril "Guiding Light" Eestisse

2005. ja 2006. aastal maailma parimaks DJ-ks nomineeritud Paul van Dyk (PvD) on müünud üle kolme miljoni albumi ning püsinud pea 20 aastat maailma parimate DJ-de nimistus. Koos oma viimase kauamängivaga on ta välja andnud kaheksa albumit ning produtseerinud mitmeid raadiohitte ja filmimuusikat. Peale tihedate ülemaailmsete tuuride juhib ta ka iganädalast raadiosaadet "Paul van Dyk's VONYC Sessions", millel on igakuiselt umbes 21 miljonit kuulajat.

Uue albumi kohta ütles Paul van Dyk, et tal on alati olnud eesmärk inspireerida teisi läbi muusika. "Mõnes mõttes see ongi mu uue albumi "Guiding Light" missioon. Hea meel oli koostööd teha mitmete väga andekate ja tulevaste trance-muusika artistidega, korraldades erinevaid lindistamissessioone üle maailma, nii minu Berliini kodustuudios kui ka mõnes maailmanurgas paiknevas hotellitoas," ütles ta.

Kuigi Paul van Dyk on Eestis üles astunud juba mõned korrad. Sealhulgas on maailmakuulsa DJ-ga koostööd teinud ka Eestist pärit hinnatud dirigent Paavo Järvi.

DJ ja produtsent lubab Club Hollywoodi kontserdil vinget etteastet ning tuntuimad hitte nagu "For an Angel", "Home", "We Are Live" jpm.