Galerii: Koolitantsu esimene nädalavahetus tõi kokku Valgamaa tantsijad

Sel aastal on festivali teemaks "Tants on kunst" ja rõhk on loomingul, mitte võistlusmomendil.

Alanud hooajal kuuluvad maakondlike tantsupäevade põhižüriisse tantsija ja tantsukunstnik Kaisa Kattai, klassikalise tantsu õpetaja ja tantsija Valeria Januškevitš ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala lõpukursuse tudeng Carl Heinrich Pruun. Žürii kuulutab iga kontserdi lõpul välja eripreemiate saajad. Piirkondlikele tantsupäevadele valitud tantsud selguvad 20. veebruaril Koolitantsu kodulehel, kui žürii on ära vaadanud kõik tantsud üle Eesti.

"Rõõm on näha, et tegeletakse tantsu loomisel loomingu mõtestamisega," võttis tantsupäeva kokku žüriiliige Carl Heinrich Pruun ja lisas, et tore oli näha esimest aastat Koolitantsul osalenud truppe juba aastaid festivalil käinutega kõrvuti. "Tantsujuhendajate tagasiside sel aastal on suurema eesmärgi nimel, kus tantsuõpetajad jagavad kogemusi üksteisele nii looja kui ka pedagoogina ning sellised kohtumised on väga väärtuslikud," sõnas Pruun.

Uuendusena naasevad 2020. aastal pärast mõneaastast pausi Koolitantsu programmi piirkondlikud tantsupäevad. Žürii valib sinna tööd maakondlikelt tantsupäevadelt. Lõppkontsertidel esinevad tantsud valib välja lavastusmeeskond koosseisus Jüri Nael ja Kadi Aare ning piirkondlikel tantsupäevadel esitatud tantsupäevade põhjal kuulutab žürii välja iga vanuseastme grand prix.

Koolitantsu maakondlike tantsupäevai juhib Ott Nool.

Eripreemiatega tunnustati:

Särava ja energilise esituse eest - Tantsukool HOP Dance tantsuga "Nõidade öö", juhendaja Kerli Vessin vanuseastmes 1. - 4. klass

Musikaalne esitus - Studio Joy (Richard) tantsuga "Unised hiired", juhendaja Laura Gorodko vanuseastmes 1. - 4. klass

Olulise teema käsitlus - Dream lastetants tantsuga "Tants või Interneedus", juhendaja Ewe-Ly Oja vanuseastmes 4. - 7. Klass

Leidlik rekvisiidi kasutus ja oskuslik näitlejameisterlikkus - Studio Joy (Richard) tantsuga "Sebimine suures linnas", juhendaja Laura Gorodko vanuseastmes 4. - 7. klass

Imeline emotsiooni edasi andmine loomingulises koreograafias - Tantsustuudio LP tantsudega "Itk" ja "Sina ja taevas ja maa", juhendaja Egely Pruuli vanuseastmes 10.-12. klass