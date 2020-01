Galerii: Koolitants alustas Paidest kevadeni vältavat festivaliteed

Sel aastal on festivali teemaks "Tants on kunst" ja rõhk on loomingul, mitte võistlusmomendil. "Koolitants on loomefestival ja vaatleb tantsu kui kunsti, mis vajab vaprust otsida, eksida ja katsetada. See on festival, mis puudutab, haarab kaasa ja paneb mõtlema. Innustab meid tantsu kogema nii tantsija, tantsulooja kui ka vaatajana," ütles Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein.

Alanud hooajal kuuluvad maakondlike tantsupäevade põhižüriisse tantsija ja tantsukunstnik Kaisa Kattai, klassikalise tantsu õpetaja ja tantsija Valeria Januškevitš ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala lõpukursuse tudeng Carl Heinrich Pruun. Žürii kuulutab iga kontserdi lõpus välja eripreemiate saajad. Piirkondlikele tantsupäevadele valitud tantsud selguvad 20. veebruaril Koolitantsu kodulehel, kui žürii on ära vaadanud kõik tantsud üle Eesti.

"Paides jäi tantsijate puhul silma noorte lavaline ausus kõrvuti tehnilise kõrge tasemega. Lähtudes selle aasta Koolitantsu ideest võiks rohkem keskenduda tantsu sisu kooskõlla viimisega kasutatud vahenditega," kommenteeris žüriiliige Carl Heinrich Pruun. Samuti juhtisid žüriiliikmed tähelepanu publiku käitumisele kontserdi ajal: "Koolitantsu kontsert on nagu iga teine teatrikülastus ja seal peaksid kehtima teatud viisakusreeglid," lisab Pruun.

Uuendusena naasevad 2020. aastal pärast mõneaastast pausi Koolitantsu programmi piirkondlikud tantsupäevad. Žürii valib sinna tööd maakondlikelt tantsupäevadelt, milles näeb piisavalt potentsiaali jõudmaks aprillis Ugala teatris toimuvatele lõppkontsertidele.

Lõppkontsertidel esinevad tantsud valib välja lavastusmeeskond koosseisus Jüri Nael ja Kadi Aare ning piirkondlikel tantsupäevadel esitatud tantsupäevade põhjal kuulutab žürii välja iga vanuseastme grand prix.

Koolitantsu maakondlike tantsupäevai juhib Ott Nool.

Järva- ja Raplamaal tunnustati eripreemiaga:

Lavalise sära eest - Rapla tantsustuudio tantsuga "Tüdrukud pika kleidiga", juhendaja Liis Pärn, mudilaste vanuseastmes

Laste ja juhendaja imeilusa koostöö eest – Röövikud tantsuga "Seljakotiga rändama!", juhendaja Katrin Särkinen, mudilaste vanuseastmes

Koreograafilise terviklikkuse eest - Rapla tantsustuudio tantsuga "Tuul viib kaasa mu", juhendaja Carolina Tagobert, vanuseastmes 4. – 7. klass

Särava ja eakohase esituse eest - Türi tantsustuudio rühm Stiina tantsuga "Rock'n'rolli pidu", juhendaja Helit Seljamaa, vanuseastes 6. – 9. klass

Kaasahaarava kujutluspildi loomise eest tantsus - Hagudi põhikooli 1. – 2. klass tantsuga "Linnast ära" ja 3. – 4. klass tantsuga "Laps", juhendaja Helen Reimand

Tantsijate individuaalsuse ja emotsionaalsuse esiletoomise eest - Agnes Palandi, We Dance tantsustuudio