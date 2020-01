ERR kuulutas välja Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia konkursi

Rahvusringhäälingu tegevuse üheks mõõdupuuks on mõju ühiskonnas, selle rolli kandjad on ERR-i ajakirjanikud kui oluliste arutelude algatajad ja eestvedajad. 1980. aastal alguse saanud preemiaga tunnustatakse Eesti Rahvusringhäälingu tegevajakirjanikku silmapaistva ajakirjandusliku töö ja ühiskonnale oluliste teemade käsitlemise eest viimasel kolmel aastal. Preemia saaja paistab silma professionaalsuse ja mitmekülgse tööga ning on loominguliselt aktiivne ja mitmekülgne.

Preemiaga hoiab ERR mälestust Valdo Pandist, väärtustab tema panust ajakirjanduse piiride avardamisse ja motiveerib ajakirjanike loomingulisi otsinguid. "Inimene kasvatab lille, lill inimest," kirjutas Valdo Pant 1962. aastal. ERR-i tähtsus maailma mõtestajana kestab jätkuvalt ka aastal 2020.

Pandi-nimelise ajakirjanduspreemia kandidaadiks saab esitada ERR-i ajakirjanikku tema viimase kolme aasta ajakirjandusliku töö eest. Kandidaate võivad esitada kõik ERR-i töötajad. Preemia saaja otsustab žürii, kuhu kuuluvad erinevate meediaorganisatsioonide esindajad.

Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemia on pälvinud: Rein Karemäe (1980), Mati Talvik (1985), Lembit Lauri (1988), Toomas Uba (1998), Aarne Rannamäe (2008), Mihkel Kärmas (2009), Neeme Raud (2010), Ivan Makarov (2011), Vahur Kersna (2012), Kaja Kärner (2013) ja Astrid Kannel (2014), Indrek Treufeldt (2016), Marko Reikop (2018).