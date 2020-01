Valgehobusemäel saab talvemõnusid nautida

Jutud sellest, et tänavuse sooja talvega ei saa kuskil suusatada, ei vasta päriselt tõele, sest Eestimaal on praegu vähemalt üks suusanõlv Valgehobusemäel, kus on võimalik talvemõnusid nautida täiel rinnal.

Tõsi, Valgehobusemäel katab maad mitte päris-, vaid kunstlumi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu teada peale meie nõlva ei olegi praegu, kus saab täispikkuses mäe peal suusatada. Oleme praegu ainukene koht," ütles Valgehobusemäe suusakeskuse juhataja Kalju Kertsmik.

"Me oleme juba üle kümne korra kunstlund teinud, siis on ta jälle ära sulanud. Kui mõni öö annab jälle -3 või -4 kraadi, siis jälle parandame. Inimeste huvi on ikka nii suur, et kui me oleme juba siin ettevalmistused teinud ja olud on olemas, siis tuleb anda endast maksimum," lisas ta.

Kertsmiku sõnul kunstlumeta mäel tegevust ei toimuks. "Aga loodame, et ikka talv tuleb. Tuleb ta kas või lühikene. Vene prognoosid küll näitavad, et selle kuu lõpuks ja veebruarikuus ikka saame talve ka," rääkis ta.