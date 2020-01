Teet Kask õpetas kurge voltima

Teet Kask selgitas, et Jaapanis oli selline ütlus, et kui voldid ühe kure, siis oled kunstnik, kui voldid 100 kurge, siis oled meister, aga kui voldid 1000 kurge, siis oled nägija. "Siis tulevad sinu visioonid," ütles ta ja mainis, et kurge voltides tuleks mõelda mõnele lähedasele inimesele. "Mõttel on väga suur jõud, me ei tohiks seda alahinnata, ning kure voltimise fookus ongi selles, et voldime head mõtted kokku," selgitas Kask, lisades, et kure voltimine on Jaapanis väga pikk traditsioon.

"Me teeme seda selleks, et inimesed koondaksid enda mõtted, mida tehakse liiga harva," sõnas ta ja mainis, et kure voltimine on selleks väga hea moodus. "Kui sa voldid ära, siis sa fokuseerid selle peale, et sa tahad luua midagi head," mainis festivali "1000 kurge" korraldaja.