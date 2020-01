Eurovisiooni uueks juhiks saab Martin Österdahl

Mitmekümneaastase telejuhi kogemusega Martin Österdahl on varem olnud Eurovisiooni tegevprodutsent 2013. aastal ja 2016. aastal, kui lauluvõistlus toimus Rootsis Malmös ja Stockholmis. Nüüd võtab ta üle tegevjuhi ameti nii Eurovisiooni lauluvõistlusel kui ka laste Eurovisioonil, teatas Euroopa ringhäälingute liit (EBU).

Kümme aastat Eurovisiooni juhtinud Jon Ola Sand astub tagasi pärast 65. korda toimuvat lauluvõistlust sel kevadel. Sand pöördub tagasi Norra, kus alustab tööd Norra ringhäälingus NRK.

Martin Österdahl on varem töötanud programmidirektori ja Rootsi riikliku televisiooni SVT meelelahutus- ja spordiosakonna volinikuna. Ta on töötanud projektidega nagu Nobeli auhindade tseremoonia ja 2010. aasta pulmapidustused Rootsis.

"Eurovisiooni lauluvõistlus on maailma suurim muusikasündmuse otseülekanne ja kõige pikema ajalooga telesaade. Eurovisioonil on unikaalne omadus lõbustada ja ühendada inimesi üle Euroopa ja kaugemalgi. Seda ei tohiks võtta iseenesestmõistetavana," lausus Österdahl ja lisas, et hindab võimalust, mis talle on osaks saanud.

EBU meediaosakonna juht Jean Philip De Tender lisas, et Österdahl on suurepärane kandidaat kohale, mida Jon Ola Sand on seni suurepäraselt täitnud. "Eurovisiooni lauluvõistlus on Jon Ola juhtimisel teinud suure arengu ja seab uusi standardeid maailmatasemel produktsioonis," ütles ta.

Jon Ola Sand lisas, et on Österdahliga koos töötanud aastaid. "Ma olen kindel, et Eurovisiooni lauluvõistluse tulevik on kindlates kätes ja Martin on õige inimene, kes selle show uuele tasandile viib," ütles ta.

Martin Österdahl alustab tööd Eurovisiooni tiimis aprilli lõpus ja võtab juhi positsiooni üle kohe pärast tänavust finaali Rotterdamis. Eurovisiooni finaal toimub 16. mail.