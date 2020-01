Wiwibloggs kritiseeris esimesest poolfinaali: muusika on nõrk, Rasmusel on võidulaul

Wiwibloggsi ajakirjanikud William Lee Adams ja Deban Aderemi hindasid Eesti Laulu esimese poolfinaali laule, tõdedes, et just Eesti eelvoor on üks erutavamaid. Pärast laulude kuulamist pidid nad aga tunnistama, et tegemist on suure segadusega ning esimese poolfinaali muusika on nõrk.

Debani jaoks laulis ennast kolmandale kohale Rasmus Rändvee, teisele kohale Synne Valtri ja esimesele kohale Little Mess. Williami jaoks oli paremuselt kolmas Little Mess, teisel kohal oli Synne Valtri ja esimesel Rasmus Rändvee.

Anett & Fredi – "Write About Me"

"Sellel on potentsiaali," ütles Deban, kuid mõlemad tunnistasid, et laulu edenedes ei jõua see kuhugi. "Head ideed, kuid mitte ideed, mis tuleks kirja panna. Ilus hääl ja see laul on tubli katse," ütles William.

Egert Milder – "Georgia (On My Mind)"

"Ma armastan seda, väga kunstiline," kommenteeris William loo videot. "Hea vibe, see on lahe," kiitsid mõlemad. Samas tunnistas William, et loo refrään pole liiga tugev. "Ta ei laula armastuslugu inimesele, vaid paigale. See on huvitav idee," tõdes William.

INGA – "Right Time"

"Mul on selle osas hea tunne. See video on lummav. Ma hindan panust, aga see laul on veidi juustune," ütles William, hinnates, et laul on kõigest okei.

Jennifer Cohen – "Ping Pong"

"Mulle meeldib ping-pongi heli," kiitis William, et see toimib hea aktsendina. Deban lisas, et Jenniferil on väga hea hääl. "Mulle meeldib see, see on tubli katse," ütles Deban. Mõlemad mehed kiitsid loo videot, kuid Deban tunnistas, et video on tugevam kui lugu. Debani sõnul on visuaalil Eurovisioonil suur roll. "Ma usun temasse," lisas Deban.

Kruuv – "Leelo"

"See kõlab väga rahvuslikult, see keel suhestub heliga väga orgaaniliselt," ütles William. Williami sõnul kõlab laul nagu Eesti Vabariigi aastapäev. "Sellel grupil on palju karismat," ütles William. Deban ei osanud loo kohta öelda midagi head.

Laura – "Break Me"

"Ta on imeline, ta on artist", tunnistas William enne laulu kuulamist. "Ta laul kõlab nasaalsena, aga see pole halb asi. Tal on väga unikaalne tämber," arutasid William ja Deban. "Keegi, kes teab, mida ta teeb. Lõpuks ometi," kiitis William. "Ta on lummav, väga ilus," kiitis Deban. William lisas, et laul ei ole väga dünaamiline ning leeki pole. "Sellel pole "Verona" äratundmist või "Lets Get Loudi" energiat," ütles Deban. Ta lisas, et "Break Me" on Laura senistest lauludest kõige kehvem.

LITTLE MESS – "Without a Reason"

See kooslus on Little Mixi koopia, arutasid William ja Deban. Samas tõdesid mehed, et tegemist on ilusate lauljatega. "See on vanamoodne, aga see meeldib mulle," kiitis Deban. William lisas, et sellist laulu võib kuulda ka Rootsi Melodifestivaleni eelvoorus.

Rasmus Rändvee – "Young"

"See hääl, kantristiil, mis on hästi tehtud," ütles William. "See on hea, mulle meeldib rütm. Ta räägib oma videoga lugu," kiitis William, nimetades laulu suurepäraseks. "See laul kõlab nagu võidulaul," lisas William. Deban ütles, et laul meeldib talle. "Selles loos on vabaduse tunnetus," arutles ta. Rasmuse laul oli üks väheseid, mille mehed lõpuni kuulasid.

Renate – "Videomäng"

"See on väga vanamoodne," ütles William. "Väga hea refrään. See on ilus," ütles William. Debani sõnul kõlab see laul nagu demo. "See ei kõla nagu valmistoodang," lisas Deban. William lisas laulu oma lemmikute hulka, kuid tõdes, et laul tüütab teda. Williami sõnul meenutab Renate talle Enyat.

REVALS – "Kirjutan Romaani"

"See meenutab mulle 1990ndate lõpu kantrimuusikat," ütles William, kuid üle minuti ei jaksanud mehed Revalsi laulu kuulata.

STEFAN – "By My Side"

"Kui ilus hääl," kiitis Deban Stefanit. "See lugu ehitab ennast väga aeglaselt üles," lisas William. Deban kiitis küll loo visuaale, kuid mehed ei jaksanud laulu pikalt kuulata. "Kas see ikka veel kestab," oli William kriitiline. "Ma armastan tema häält, aga ei," selgitas William.

Synne Valtri Feat. Väliharf – "Majakad"

"Ta näeb välja nagu Kate Moss," ütles William. "Väga "Troonide mängu" moodi," kirjeldasid mehed loo videot. "Eesti europop, väga lihtne, aga heas mõttes," ütles William, nimetades laulu šlaagriks. "See on hea," lisas Deban, et Synne on oma loole pühendunud. Deban lisas, et laul on väga universaalne ja kohandatav erinevatesse keeltesse.

Eesti Laul 2020 poolfinaalid toimuvad 13. ja 15. veebruaril Tartu Ülikooli spordihoones, finaalkontsert 29. veebruaril Saku Suurhallis. Poolfinaalide ja finaalkontserdi piletid on müügil Piletilevis.

Võitja sõidab mais Eestit esindama Rotterdami Eurovisiooni lauluvõistlusele.