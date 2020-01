Näitleja Hank Azaria loobus vastuolulise "Simpsonite" tegelaskuju Apu osast

"See, mida Apu tegelasega tehakse, on sarja tegijate taga. See on nende teha ja nad ei ole veel suutnud seda ära lahendada. Me leppisime kokku, et ma ei loe enam Apule häält. Me kõik tunneme, et see on õige samm," kommenteeris Azaria EW vahendusel.

Vastuolud Apu Nahasapeemapetiloni karakteri üle on kestnud juba mõnda aega. India-ameerika koomik Hari Kondabolu tegi 2017. aastal dokumentaalfilmi "Probleem Apu'ga" ("The Problem with Apu"), milles ütles, et Apu tegelaskuju on loodud rassistlikele stereotüüpidele tuginedes.

2018. aasta aprillis linastunud "Simpsonite" episood viitas pealiskaudselt süüdistustele, kui pereema Marge ja tütar Lisa arutasid tegelaskujuga seotud vastuolu. Stseenis muutis Marge unejuttu nii, et see oleks poliitiliselt korrektsem, kuid tema tütar Lisa oli sellele vastu. Lisa pöördus seejärel kaamera poole ja ütles: "Seda on keeruline öelda. Miski, mis algas pikka aega tagasi, aastakümneid tagasi, millele aplodeeriti ja mis ei olnud solvav, on nüüd poliitiliselt ebakorrektne. Mida siis teha?".

Sarja looja Al Jean kommenteeris, et dialoog vastuolude osas jätkub. Suvel ütles "Simpsonite" looja Matt Groening, et Apud sarjast välja ei kirjutata.

USA näitleja Hank Azaria tõdes nüüd, et arutelu Apu ümber avas tema silmad. "Minu arust on kõige olulisem, et me peame Lõuna-Aasia inimesi kuulama, USA-s elavaid indialasi, kui nad räägivad oma tunnetest ja sellest, mida nad arvavad Apu tegelaskujust," ütles Azaria, lisades, et tahaks stsenaristide hulgas näha ka India päritolu inimesi.

Azaria lisas, et aitaks hea meelega kaasa karakteri uuendamisele. "Ma väga loodan, et "Simpsonid" teevad seda. See poleks ainult loogiline, vaid mulle tundub, et see on õige asi," põhjendas ta. Azaria on varem öelnud, et talle teeb tõsist muret, kui kedagi on Apu tegelaskuju tõttu kiusatud või narritud.

Azaria sõnul on Apu ühekülgne tegelaskuju. "Komöödia ja solvangu vahel on tihti õhuke joon. "Simpsonid" on aastate jooksul olnud naljakalt teravad mitmete inimeste suhtes - vabariiklaste, brasiillaste, presidentide, koolidirektorite ja itaallaste. Nad on uhked, et ei pea selle pärast vabandama," arutles Azaria, et "Simpsonid" on teinud head tööd selles osas, et on teravaid noote saatnud ilma suurema valuta.

Mees andis Apule hääle 29 aasta jooksul. "Simpsonid" on eetris olnud 31 hooaega 30 aastat järjest.