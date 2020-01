Briti popartist James Arthur esineb suvel Haapsalus

James Arthur andis möödunud aasta oktoobris välja oma kolmanda täispika stuudioalbumi "YOU" ning jõuab seda 23. augustil ka Eestisse esitlema.

James alustas lugude kirjutamist 15-aastaselt ning tegutses nii sooloartisti kui ka mitme erineva bändi liikmena. 2012. aastal osales ta talendisaates "The X-Factor" ning saate võit tõi talle suurema tuntuse muusikasõprade hulgas. Aasta hiljem andis ta välja omanimelise debüütalbumi, mille edukaim lugu "You're Nobody 'Til Somebody Loves You" jõudis Suurbritannia singlite edetabelis teisele kohale.

Teine stuudioalbum "Back from the Edge" ilmus 2016. aasta sügisel ning kolmas kauamängiv "YOU" 2019. aasta oktoobris. Albumilt "YOU" leiab hittsinglid "Falling Like The Stars", "Naked" ning "Empty Space" ning 17 looga plaat on kahtlemata James Arthuri seni julgeim muusikaline eneseväljendus. "Plaadi nimi on "YOU", sest vastupidiselt mu eelmisele albumile räägib see sinust, mitte minust," ütles James ise.

Kokku on James Arthur müünud rohkem kui 25 miljonit albumi üle kogu maailma ning Spotifys uulab tema muusikat igakuiselt 22 miljonit inimest. Laulja seni edukaimat hitti "Say You Won't Let Go" on Spotifys kuulatud üle miljardi korra.

James Arthur esineb Haapsalu piiskopilinnuses 23. augustil.