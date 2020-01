Riina Hein: "Talve" erineb Lutsu nägemusest palju

Riina Hein tunnistas "Vikerhommikule" antud intevjuus, et kui ta pärast "Sügise" linastumist oleks veel olnud valmis Raja Teeleks kehastuma, siis pärast Aare Laanemetsa surma tundus see täiesti võimatuna. "Ma olin täiesti kindel, et seda ei toimu enam," sõnas Hein hoolimata asjaolust, et Arvo Kruusement rääkis juba toona võimalikkusest ka "Talve" filmi teha.

Miks Kruusemendi plaanid kunagi pooleli jäid seda Riina Hein ei tea.

Hoolimata kunagisest arvamusest, et temast enam Raja Teelet ei saa, näeb Heina nüüd uues "Talve" filmis taas antud rollis ning näitleja sõnul seisavad selle taga geniaalsed noored inimesed, kes uue võimaluse välja mõtlesid.

Alguses tundus talle Ergo Kulla plaan siiski veidi kummaline. Kuid pärast režissööriga kohtumist ja stsenaariumi lugemist oli lõpuks nõus.

Heina arvates erineb vastne "Talve" oluliselt Lutsu nägemusest, kuid on sellest hoolimata tore lugu. Ise pole Hein veel filmi näinud.

Film valmis kiirelt

"Minu jaoks oli suur kahtlus, et kui ühe kuuga filmitakse terve film ära, kuidas see võimalik on?" avaldas näitleja, et kolme eelneva linateosega oli hoopis teistsugune tempo.

Samas mõistab Hein, et kaasaegne tehnika on hoopis midagi muud ning kiitis professionaalset meeskonda, kes suutis asja koos hoida.