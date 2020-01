Pandre Genka kriitikast: tagantjärele vehkimine jäägu nende südamele, kes seda teevad

Räppar Genka ehk Henry Kõrvits tõstatas hiljuti oma Facebooki lehel küsimuse, miks pole sel aastal muusikaauhindade galal aasta räpi/hip-hopalbumi ja popalbumi kategooriaid. Pandre ütles Raadio 2 saates "Hommik!", et probleem on kunstlikult üles keritud.

"Et see asi üles keris ja ühe mehe postitusest tehti uudistevaesel ajal show, see on lahe. Sama hästi võiks keegi avastada seda, et on kooseluseadus ja ongi lahe, kui kaks mees koos elavad," tõi Pandre näite.

Ta lisas, et Eesti artistidel on kõigil võimalus muusikaauhindade ümber käivas arutlusprotsessis osaleda. "Seda on alati rõhutatud, et ka fonogrammitootjate ühing, kes koondab muusikatootjaid, kõik saavad selle liikmeks astuda ja osaleda kõikvõimalikes töödes. Selline tagantjärele vehkimine las jääb pigem nende südametunnistusele, kes seda teevad," lausus Pandre.

Nii hip-hopis kui ka popmuusikas on Pandre sõnul artiste, kes ei kavatse ühtegi albumit teha, nende hulgas räpimaastiku tipptegija Nublu. "Kui seda asja õige nurga alt vaadata, siis see pole mitte võimaluste äravõtmine, vaid võimaluste juurdetoomine," ütles Pandre, lisades, et see jutupüstitus on pisut vildakas.

Kriitika tuleb suunata žüriile

Oma pahameelt muusikaauhindade üle avaldas ka räpipunt 5Miinust, kelle hittlaul "(ei ole) aluspükse" ei saanud ühtegi nominatsiooni. Pandre ütles, et tema ei tea, mis selle põhjus on.

"Selleks peaks veel kutsuma siia veel 160 inimest, kes oskaks vastata, miks nad ühe või teise valiku tegid. Tegemist on žürii poolt hinnangute andmisega, seega tasub kahtluse alla panna kogu kamp, kes otsustab, mis võiks olla hea muusika ja mis mitte," põhjendas Pandre.

Ta selgitas, et muusikaauhindade hääletusel osalevad kõik artistid, kes on jooksva aasta jooksul andnud välja albumi või uuendusena kolm raadiosinglit. Žürii valim on koostatud selliselt, et seal oleks väga laiapõhjaline muusikaprofessionaalide esindatus.

Seda, mis kategoorias ta hääletab, saab juba otsustada iga žüriiliige ise. "Kui ta kõvem jazzi- või metalimees ei ole, siis see tasub kõrvale jätta ja seda on alati rõhutatud, et ärge niisama sümpaatiast hääli andke nendele, keda te arvate, et võiks olla tore," lisas Pandre.

Pandre lisas, et kui võrrelda Eesti muusikaauhindu välismaistega, siis näiteks Brit Awardsil hääletavad tuhanded žüriiliikmed. "Lõplikku tõde ei ole," ütles Pandre, et ilmselt tekiks etteheiteid ka siis, kui žürii oleks teisiti jaotunud. "Seni kui on tegemist täiesti subjektiivse spetsialisti arvamusega, ega see vorm tegelikult seda sisu ei määra, et lõplik rahulolu oleks ja parim võidaks," arutles ta.

Üllatavad etteasted

Kuigi 5Miinust pole nomineeritud üheski kategoorias, osaleb grupp muusikaauhindade galal esinejana. "Need, eks show'd saavad teha, selguvad oma silmapaistvuse järgi. Ta ei pea tingimata olema nominent, sest vastasel juhul seda show'd oleks väga keeruline kokku panna kahe nädalaga, kui kõik on teada," selgitas Pandre.

Ühe üllatajana astub publiku ette ka Rita Ray, kes on nomineeritud tervelt neljas kategoorias. "On kindlasti selline artist, keda ma soovitan väga-väga jälgida, kuidas tal minema hakkab. Kindlasti tasub kuulata tema albumit, mis on lihtsalt suurepärane," kiitis Pandre aasta suurimat üllatajat.

Eesti muusikaauhindade gala toimub reedel, 24. jaanuaril. Õhtut juhib Trad.Attack!.