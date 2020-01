Igal korral on olnud üritusel oma temaatika ja seekord on selleks "Rebirth" ehk "Taassünd".

Esimeseks peaesinejaks lennutatakse Madalmaadest kohale suure kogemustepagasiga artist nimega Digital Punk, kes on hardstyle kogukonnas juba väga tuntud nimi. Esimese singli lasi ta välja 2006 aastal. Pärast aastatepikkust produtseerimist, liitus ta 2013. aastal suure plaadifirmaga nimega A2 Records. Samal aastal alustas ta ka podcasti nimega Unleashed, mis toimib tänasenigi ning tegemist on ühe tuntuima hardstyle muusika podcast'iga maailmas. 2017. aastal asutas ta oma enda plaadifirma nimega Unleashed Records ning 2019. aastal liitus ta plaadifirmaga Roughstate Records.

Digital Punk on astunud ülesse mitmetel suurimatel hardstyle üritustel ja festivalidel nagu näiteks Defqon 1, Hard Bass, Qlimax ja Q-Base.

Teiseks peaesinejaks on ka Hollandist pärit artist Aftershock, kes on samuti produtseerinud muusikat juba aastaid. Kodanikunimega Wesley Fanger lõpetas kuus aastat tagasi festivalil Defqon 1 oma endise projekti nimega Shockerz ning 2019. aastal otsustas ta naasta suurtele lavadele uue artistinimega Aftershock. Peale seda teatas plaadifirma WE R Hardstyle, et Aftershock on nende uus liige. 2019. aastal jõudis ta veel üles astuda mitmetel suurtel festivalidel nagu Hard Island, Decibel ja Parookaville.

Lisaks eelmainitud peaartistidele astuvad lavale veel tuntud plaadifirma Dirty Workz all tegutsev Betavoice, hiljuti Hollandi plaadifirmaga liitunud Mark Eva, samuti Hollandi plaadifirma all produtseeriv Hypix, soomlasest produtsent Efialtes ning Eesti DJ-duo Partyzanz. Üritusel aitab meeleolu üleval hoida MC Renegade, kes on Eesti hardstyle kogukonnale juba tuttav nimi.

"Algorythm: Rebirth" toimub 14. veebruaril algusega kell 23.00 Tallinnas klubis Helitehas.