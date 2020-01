Jaagup Tuisk plagiaadisüüdistustest: saan kindlalt öelda, et loo kirjutasin ma oma valust

Suviste laul juhib erinevate ennustustabelite tippu ning Jaagupi lugu on peamiselt välismaiste eurofännide lemmik.

Anu Välba pani muusikud ära arvama kommentaare, mida kummagi laulu kohta kirjutatud on.

Jaagup Tuisk tunnistas, et kuigi negatiivset kriitikat ei tasu hinge lasta, siis paljud kommentaarid on teda siiski puudutanud. Laulja võistluslugu on võrreldud juba möödunud aasta Eurovisiooni võidulauluga ning ka Billie Eilishi hitiga. "Ma kirjutasin oma loo sellisel raskel ajal, väga raske periood oli. Muusika oligi minu safe place, minu lohutus. Kuulasin sel ajal väga palju tohutult erinevat muusikat," kirjeldas Jaagup, et kindlasti muusika, mida laululoojad kuulavad, mõjutab ka loomingut. "Üks asi, mida ma saan kindlalt öelda, on see, et oma loo kirjutasin ma oma valust," tunnistas Jaagup, tema lugu räägib õnnetust armastusest ja võitlusest iseendaga.

Noor laulja tunnistas, et loodab väga oma lugude sisse pandud emotsiooniga ka kuulajat puudutada.