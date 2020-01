Galerii: Nublu, Noep ja Kristel Aaslaid esinesid maailmakoristuspäeva tänukontserdil

"Imesid ikka juhtub! Esiteks see, et väike Eesti on säärase globaalse liikumise algataja. Teiseks see, et meie tänased kõige popimad artistid leidsid aja ja tahtmise oma õla alla panna. Kolmandaks see, et pisike Setomaa kool võitis endale vägeva koolikontserdi. Usun, et maailmakoristus teeb imet ka alanud aastal. Millist täpselt, see selgub juba septembris!" rõõmustas Eesti maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normet. "Suur tänu kõigile, kes käisid koristamas ja kõigile, kes maailmakoristust toetasid. Koos õnnestub paljugi ära teha!"

Puhta maailma saadik Andres Kõpper ehk Noep tõdes, et tema võttis eelmisel aastal vastu põhimõttelise otsuse ühekordseid topse ja kotte enam mitte kasutada: "Möödunud aastal juurutasin ma päris tugevasti oma harjumusi, et ma ei võta enam niisama ühekordseid kohvitopse. Kui ma varem mõtlesin selle peale rohkem teoreetiliselt, siis nüüd ma võtsin küll vastu resoluutse otsuse, et ühekordseid topse, kotte, paberkotte ja muud sellist ma enam mugavusest ei osta, sellised väikesed asjad. Aga siit on veel palju edasi minna!"

Kristel Aaslaid rääkis, et maailmakoristus on ka tema elu tugevasti muutnud. "Ma ostsin endale näiteks koomiliselt suure joogipudeli, tänu millele ei saa mul päeva jooksul enam vesi ootamatult otsa. Samuti on mul ääretult hea meel, et minu uues kodus on võimalik prügi sorteerida ja seal on maja kõrval kõik erinevad konteinerid täiesti olemas," ütles Aaslaid ning lisas, et kuigi ta on enda käitumist juba mõnevõrra muutnud, siis loomulikult on veel palju teisigi väikesi harjumusi, millest võiks tulevikus vabaneda.

Nublu sõnas, et ka tema on hakanud oma igapäevast käitumist ümber mõtestama, et mitte süümepiinu tunda. "Kui ma olen midagi välja lubanud, siis ma pean ikka kaks korda mõtlema, kuidas ja kuhu ma näiteks prügi panen. Kui ma puhta maailma saadikuna sellele piisavalt ei mõtle, siis on väga lihtne jääda naerualuseks. Tegelikult on võimalik väga väikeste liigutustega tohutult palju ära teha," nentis Nublu. "Mul tulid süümekad, ma hakkasin iseenda käitumises nägema asju, mis ei ole õiged ja mida saaks muuta," lisas ta.

Möödunud aasta oktoobris loosisid Nublu, Noep ja Kristel Aaslaid välja ainukordse ühiskontserdi maailmakoristuspäevast osa võtnud 196 kooli vahel, loosiõnn naeratas 37 õpilasega Meremäe koolile Eestimaa veerel Setomaal. Maailmakoristuse ühepäevasest koristusmaratonist 21. septembril võttis osa rekordilised 20 miljonit inimest 180 riigist ja territooriumilt üle ilma, Eestis oli koristajate arv võrreldes möödunud aastaga pea kolmekordne – Eestis koristas väikeprügi vähemalt 28 038 inimest, neist 23 800 olid kooli- ja lasteaialapsed.

Järgmine maailmakoristuspäev toimub 19. septembril 2020.