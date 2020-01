Tähekese toimetus peab rinda pistma sisu suhtes kriitiliste lapsevanematega

Martsoni sõnul erineb toimetus 60 aasta tagusest selle poolest, et toona tegi ajakirja seitse inimest, praegu saadakse kolmega hakkama.

Kadri Hinrikuse lapsepõlv jäi 1970. aastatesse ning tema mäletab Tähekest sellest ajast suurepäraselt.

Tänapäeval lapsed enam Tähekese toimetusse suuri kirjakuhjasid ei saada. Juubeli puhul on korraldatud internetis Lasteekraani lehel väike küsitlus lastele, et teada saada, mida nad siis kõige enam ajakirjas naudivad või ootavad. Selgus, et kõige olulisemal kohal on nali. Lemmikkirjanikuks on seetõttu lastele just Andrus Kivirähk, kuna tema lood on naljakad. Siiski pakkusid noored lugejad suisa 20 erinevat autorit. Kõige toredamaid pilte joonistab Heiki Ernits, kuna ka tema tööd on naljakad.

Aegade jooksul on Tähekeses ilmunud ka lugusid ja pilte, mis just lapsevanematelt kriitilist tagasisidet on saanud. Toimetust on süüdistatud homopropagandas jms. "Ütleme nii, et on mingid piirid, millelt oleme aeg-ajalt saanud vastureaktsioone," tutvustas Martson erinevaid sellelaadseid juhtumeid.

"Mina ei ole seda meelt, et tuleks käsitleda kõike vati sees," avaldas mitmete lasteraamatute autor Hinrikus. "Me võiksime eluga kaasas käia," lisas ta, tuues näiteks Põhjamaade lastekirjanduse, kus käsitletakse sageli igapäevaseid teemasid nagu elu, surm, lahutus, kärgpered jne.

