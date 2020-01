Jaagup Tuisk avaldas kaadritaguse video "Beautiful Lie" kaadritagustest

Videos on näha kogu meeskonda ning ka trosse, millel Jaagup koos oma tantsupartner Janette Norkkoga pidid rippuma. Selle tarvis oli palgatud ka eritrikkide spetsialist Enar Tarmo.

Lisaks selgub ka saladus muusikavideos nähtud vihmasüsteemi taga. "Te ilmselt mõtlesite, et vau, see näeb väga professionaalne välja ja ilmselt maksis üüratu summa, kuid tegelik tõde on see, et ehitasime selle koos isaga," paljastas Tuisk lisades, et puuris kõik augud süsteemi ükshaaval ise.