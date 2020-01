Näitleja Mihkel Tikerpalu on aastaid maskotikostüümis leiba teeninud

Seriaalist "Õnne 13" tuntud Mihkel Tikerpalu on teeninud leiba maskotina. Mehe sõnul on see samasugune roll nagu näitlejatöös ette tuleb.

"Sellise kostüümi sees ma olen mõned aastad aeg-ajalt veetnud ühe jäätisepoisina," rääkis Tikerpalu, kes ETV saates "Ringvaade" kehastus spordimaskotiks. Tikerpalu meenutas, et üks huvitavamaid hetki oli maskotitöös see, kui ta töötas 30-kraadises palavuses ja kümned lapsed soovisid temaga pilti teha.

Maskotina töötav Romet Reimann lisas, et üks keerulisemaid väljakutseid maskotitöös ongi laste sünnipäevad. "Sünnipäevalapsed, kes on limonaade ja šampusi sisse kallanud, meie tahame nendega mängida, aga nemad tulevad sikutama ja ronivad igalt poolt sisse," ütles Robert, et samas on maskotitöö ka lõbus.

Tikerpalu ütles, et maskotitöö annab rolli ning see on oluline osa näitlemisest. "Hea hoo saab sisse, kui on kostüüm ja eriti siis, kui on grimm juures. Siis saab roll kohe õige lahenduse," ütles ta.