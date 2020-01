35 kilo kergem Ivo Linna: maiasmokk elab minus edasi, aga ta on alla surutud

"Tegelikult paneb organism ise asjad paika. Kui ühel päeval ma sain oma kalli perearsti käest teada, et kui ma jätkan seda nii-öelda priiskavat eluviisi, kimbutab mind varsti suhkruhaigus. Ma praegugi neelan tablette iga päev ja jään neid päevade lõpuni neelama, et kõik oleks minu sees stabiilne," selgitas Linna ETV saates "Ringvaade".

Linna on menüüst välja jätnud magusad joogid, kommid, halvaa ja muu magusa. "Kui inimesel puudub igasugune tahtejõud, sööb ta ikka edasi. Aga need olid ohumärgid ja ma loobusin," ütles Linna.

Magusast pole Linna suutnud tegelikult täielikult loobuda ning lubab endale vahest tahvli šokolaadi. "Maiasmokk minu sees elab edasi, aga ta on alla surutud," selgitas Linna.

Linna ütles, et on alati armastanud liha ja rasvast. "Nüüd ma tunnen, et ma ei tahagi enam. Ma keedan ise väga palju suppe, on nad siis tummisemad või lahjemad," ütles Linna, et lisaks supile sööb ta näiteks salatit.

Linna ütles, et tervisliku eluviisi algus oli esmalt raske, sest jõudu on vähem ja pärast öiseid kontserte tahtis ta kõike mugida. "Ma olen nüüd targasti enne mängu söönud. Kui sõit hakkab, söön ma selle päeva kõige korralikuma söögi ära. Ja ma ei tahagi pärast," jagas Linna nippe.