Moespetsialist: riiete laenutamine on suund, kuhu liigume

Moehiid H&M pakub Stockholmis võimalust endale riided rentida. Moeajakirjanik Aljona Eesmaa ütles, et riidelaenutus on suund, kuhu maailm liigub.

Eesmaa näeb, et riiderent on tulevikusuund, samamoodi nagu renditakse kortereid või jagatakse autosõite. "Jutud käivad, et me liigume sinnapoole, sest ületootmine ja -tarbimine ei ole enam teema. Ma arvan, et meie ühiskond on jõudnud sinna, kus inimesed vaatavad oma kapile otsa ja saavad aru, et neil ei ole vaja omada nii palju," ütles Eesmaa ETV saates "Ringvaade".

H&M-i samm ei tähenda aga seda, et riidekett laenutaks teksapükse või t-särke. "Nemad otsustasid selle projekti algatada nii, et nad rendivad spetsiifilise erikollektsiooni riideid," ütles Eesmaa, et välja laenutatakse pidulikke kleite ning riideid, mida on vähe toodetud.

Eesmaa usub, et moeloojate hirmul, et inimesed enam riideid ei ostagi, pole alust. "Ma arvan, et see ei käi nii kiiresti. Kindlasti jääb neid inimesi, kes tahavad omada ja kandagi üht kleiti 20 korda," arutles ta.

Eesmaa soovitab Eesti moeloojatel riidelaenutuse poole liikuda. "Tehkegi endale laenutusstange, kus inimesed, kellel pole rahaliselt võimalik neid kleite osta, saavad üheks õhtuks selle summa kokku ja saavad ennast väga hästi tunda. See siiras rõõm eseme selgapanemisest on midagi väärt," ütles Eesmaa.