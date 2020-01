Kliendid jooksevad Euroopa neljandale burgerile tormi: tšekiriba oli sekundiga täis

Pärast rõõmustavat uudist on kliendid hullumas ning tellivad suurtes kogustes burgereid nii Woltist kui ka kohapealt. "Hommikul töötajad ütlesid, et tegime Wolti lahti ja terve tšekiriba oli sekundiga täis. Hoog on olnud juba eilsest õhtust saati väga-väga suur ning kestab ilmselt veel mõnda aega," kommenteeris üks töötajatest ning lisas, et tootmisvõimsusel on juba praegu teatud piir ees ning tasapisi hakatakse laienemise peale mõtlema. "Praegu me üritame ellu jääda."

VLND Burger sai alguse kolm aastat tagasi, kui üks sõprade kogukond korraldas Viljandis burgeripeo, mille raames lubati müüa 70 burgerit. See "70 burgeri pidu" pani alguse millelegi palju suuremale ning juba järgmisel suvel müüdi tuhandeid VLND burgereid üle Eesti. Tänaseks on burgerikett Balti Jaama Turul püsiva ning aastaringselt toimiva müügileti avanud.

Suur uudis Euroopa parimate sekka jõudmisest oli VLND töötajate jaoks ootamatu. "Me ei teadnud sellest mitte midagi, meile lihtsalt tuli meil," väitis üks töötaja ning lisas, et nende jaoks ei olnud vahet, mitmenda koha nad edetabelis saavutasid, sest parimate burgerite nimistusse jõudmine on juba omaette suur võit. "Kohe peale uudise saamist kirjutasin vastu, et kas me saaksime palun teada, mille alusel see tabel tehtud on, aga seda vastust me veel ootame," lisas ta.

VLND burgerite edusaladuseks peavad töötajad seda, et toit tehakse hinge, hoole ja armastusega. "Me näeme iga päeva vaeva, et toit oleks hea, et me oleks ilusti nähtavad ja et tooraine oleks nii hea, kui võimalik. Me toome oma kuklid Viljandist ja liha on eestimaine - meile meeldib toetada oma kodulinna," selgitas üks töötajatest.

Muidugi proovis Euroopa paremuselt neljandaks valitud burgerit ka reporter Heleri All, kellel jagus hõrgutisele vaid kiidusõnu. "Ta lõhnab hästi ja näeb ilus välja, seda peab juba kiitma. Väärib küll seda Euroopa paremuselt neljanda burgeri tiitlit," oli ta peale maitsmist veendunud.