Liis Lemsalu "Kehakeele" sünnist: arvasin, et mänedžer on lolliks läinud

Liis Lemsalu pälvis aasta lõpus Raadio 2 aastahiti looga "Kehakeel". Lemsalu tõdes, et kui tema mänedžer Sandra Sersant loo soomekeelse originaalversiooni esmalt talle saatis, tundus, et Sersant on peast lolliks läinud.

"Ta kirjutas mulle, et kas sulle meeldib see lugu, kuula see ära ja anna teada, milline emotsioon on. Mulle meeldis see ja ütlesin, et väga vahva, et kellelgi selline lugu on," meenutas Lemsalu, milline oli tema esimene kokkupuude "Kehakeelega", vahendas Raadio 2 saade "Muusikanõukogu".

Sersantile jäi Soome artisti Anna Puu esitatud laul silma Soome muusikaauhindadelt. Lemsalu ei saanud aga algselt aru, miks mänedžer talle soomekeelse laulu saadab. "See tundus liiga suur amps, mida üldse ampsata. Esiteks Anna on Universali all, mina ei ole Universali all. Miks peaks Universal tahtma andma oma lugu," meenutas Liis, miks ta loo tulevikku ei uskunud.

Mänedžer liikus aga ideega edasi. "Mina kohe ei uskunud, arvates, et see ei lähe läbi, aga see läks läbi," ütles Lemsalu.

Liis tõdes, et loo puhul oli kõige keerulisem eestikeelsete sõnade kirjutamine. Koos Maian Kärmasega pusiti sõnade kallal nädalaid. "Ma olen natuke politsei, kui ma pole sada protsenti rahul sellega, siis ma üldjuhul ei ütle jah ja proovin veel," selgitas Lemsalu.

Hiljem tunnistas Kärmas talle, et pole kunagi varem nii pikalt üht lugu kirjutanud. "See on sõnademäng, kompamise mäng, proovimine ja katsetamine. Mul olid kinnisideed, mis ma teadsin, et peab sõnadesse tulema," selgitas Lemsalu.

Tema sõnul pidi laulus kindlasti kõlama fraas "mu kätele on joonistatud kuu". "Ma ütlesin, et selline lause peab seal olema, ma ei tea kus, aga siis me saime selle sinna mõnusasti sisse lisatud," selgitas ta.

Lemsalu lisas, et kipub tihti üle mõtlema ja see sööb aeg-ajalt ka närve. "Ma olen inimene, introvert ma kindlasti ei ole, pigem ekstrovert, aga liiga palju emotsioone saab küll vahepeal tuntud ja need võivad mulle endale liiga teha. Selline ülemõtlemine," ütles Lemsalu.

Kirjutab uut muusikat

Pärast üliedukat 2019. aastat töötab Lemsalu ka uue muusika kallal. Seekord proovib ta laule kirjutada kitarriga. "Varem on mul viisid tulnud pähe näiteks kõndides, siis ma salvestan ja hakkan vaatama, kas ma suudan sellega edasi minna," selgitas Lemsalu erinevust.

Praeguseks on Lemsalul kogunenud mitu demo, millest osad salvestas ta Riias. "Päris okeid lood on. Ütleme, et materjali on, aga täpselt ei tea, millega välja tulla. Tahaks ise ka midagi uut," ütles Lemsalu.

Ta lisas, et armastab popmuusika kirjutamist. "Mulle väga meeldib popmuusika, sellest ma olen aru saanud. Kuigi, kui ma karjääri alustasin, siis mulle popmuusika üldse ei meeldinud, mul tekkis allergia," ütles Lemsalu, et superstaarisaates olles kuulas ta ainult Led Zeppelini. "Aga nüüd ma olen korralik popartist," naeris ta.

Liis Lemsalu "Kehakeel":

Anna Puu "Keho puhuu":