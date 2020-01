Variety nimetas Tanel Toomi kümne silmapaistva eurooplase sekka

Variety on nimekirja koostanud juba kuus aastat järjest. Tänavu seisab kümne tõusva talendi nime kõrval ka Tanel Toom, "Tõe ja õiguse" režissöör. Väljaanne lähtus nimekirja koostamisel nimedest, kes on 2020. aastal valmis suurteks läbimurreteks.

Väljaanne pole liiga pikalt põhjendanud, miks osutus kümne valitu sekka ka Toom. "Eesti filmitegija Tanel Toom, kes lavastas ja kirjutas Oscari lühinimekirja jõudnud "Tõe ja õiguse"," oli vaid märgitud.

Lisaks Toomile on välja toodud Suurbritannia näitleja Sam Adewunmi, keda on kodumaal pärjatud uue tulija tiitliga filmi "The Last Tree" eest, Iiri produtsent Fodhla Cronin O'Reilly, Saksa stsenarist ja lavastaja Nora Fingscheidt, Saksa lavastaja Leonie Krippendorff, Kosovos sündinud filmitegija Visar Morina, Saksa stsenarist-lavastaja Sudabeh Mortezai, Briti multitalent Andrew Onwubolu, Itaalia režissöör Carlo Sironi ja Ungari näitleja Abigel Szõke.

Kõik nimetatud näitlejad, režissöörid ja stsenaristid osalevad 20. veebruaril Berliini filmifestivalil.