Tossukoguja Mihkli kogus on ka ketse, mille pärast on isegi inimesi maha lastud

"Mul ei ole ühtegi sellist paari, mis oleks riiulisse ostetud. Ma kasutan neid kõiki," ütles Tammo, kelle 350 paari seast leiab maailmakuulsaid brände ja mudeleid.

Eriti hinnalisel kohal on Michael Jordani retroketsid, millest tuntuim mudel kannab nime Air Jordan 11. "Piiratud tiraaž on muutnud need selliseks, et kõik tahavad neid. Ameerikas on väga palju inimesi sõna otseses mõttes maha lastud, et teisel need jalast ära varastada."

Peale ketside leidub Tammo kapis palju muudki, näiteks Loici kingi, Timberlandi saapaid ning erinevate disainerite spordijalanõusid. "Disainertossud on juba omaette investeering, sest need maksavad umbes kümme korda rohkem kui tavalised."

Mehe jalanõude kogumise kirg tekkis varajases eas. "Kui ma kuueaastasena esimest korda korvpallitrenni läksin, oli mul vaja korvpallijalanõusid. Siis tekkis värskelt avatud Rocca Al Mare Rademari poodi minnes küsimus, kas osta odavamad Converse'i või kõige ägedamad Nike'i ketsid," meenutas ta.

Sellel hetkel sai talle selgeks, et ta tahab just kõige ägedamaid. "See oli see hetk, kus sain aru, et mulle väga meeldivad jalanõud." Tänaseks on tal neid nii palju, et mees pidi kogu säilitamiseks rentima eraldi garaažiboksi.

Mihkel Tammo sõnul on tänapäeval jalanõusid tunduvalt lihtsam koguda kui mõned aastad tagasi. "Tänapäeval on e-kaubandus väga lihtne, osta saab üle maailma, kust iganes. Globaalne turg on muutunud käegakatsutavamaks," selgitas ta. Leidub ka rakendusi, kus korraldatakse hinnalisematele jalanõudele oksjoneid.

Tuleviku jalanõumoe osas on Mihkel veendunud, et tossud on tulnud, et jääda, samas, kui kingad on need, mis suurte brändide kollektsioonidest varsti välja pudenema hakkavad.

"Maailma tarbimisharjumus jalanõude vallas on muutumas. See on mugavuse, etiketi muutumise ja kõige muu tulemus. Kui sul on must king, siis sellest erilist paari ikka annab teha, kuid tossu näol on omanäolisust ja erilisust palju lihtsam saavutada."