Urmas Viilma "Uuest paavstist": see annab kiriku liikmetele võimaluse peeglisse vaadata

Peapiiskop Urmas Viilma vaatas ära kaks esimest episoodi sarjast "Uus paavst" ja tõdes, et kristlikule maailmale võiks see mõjuda vabastavalt. Ta tõdes, et see annab talle ja teistele kiriku liikmetele võimaluse ka peeglisse vaadata ja analüüsida, mis mulje nad oma tegemistega teistele jätavad.

Viilma ütles, et sarjas on sümboleid ja nendega mängimist väga palju. Samuti on seal tema sõnul palju intrigeerivaid stseene.

"Kunstiliselt on see muidugi suurepärane. Detailid, see kulgemine, mida juba eelmisel hooajal ka kritiseeriti. Aga see ainult kerib põnevust. Midagi ei toimu liiga kiiresti ja peaaegu kõik on üsna ootamatu, mis toimub. Väga hea meelelahutus. Kvaliteetne. Väga intelligentse dialoogiga."

John Malkovichi puhul paelus Viilmad see, et ta suutis end mitte väga korrata. "Ta oli väga sümpaatne ka selles rollis ilma, et ta satuks stampidesse. See teeb temast suure näitleja."

Ta usub, et kristlikule maailmale võiks see sari mõjuda vabastavalt ja ka puhastavalt. "Seal on päris palju eneseirooniat hästi intelligentsel moel. Ka enesekriitikat, kui ükskõik millise kiriku kristlased seda vaatavad. Ka esimeses osas tuleb see väga kontrastselt välja."

"See on koht, kus me võiksime kiriku liikmetena ka peeglisse vaadata ja natuke analüüsida, mis mulje me oma tegemiste ja asjadega jätame. Samas on see väga delikaatne. Kuskil ei minda päris üle piiri. See on väga elegantne," märkis Viilma.

Ta tunnistas, et ilmselt tuleb tal olla valmis siiski ka märkusteks selle kohta, et ta üldse "Ringvaates" sellist sarja hindab. "Aga ma arvan, et kirik on maailmas ja meie asi on ka olla kursis, mis siin toimub ning vastavalt sellele reflekteerida ka enda elu ja inimestele selgitusi anda."

"Noor paavst" alustab ETV2 eetris neljapäeval, 16. jaanuaril kell 21.30.