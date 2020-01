Tallinna loomaaia spetsialist kiskjate lemmikuna pidamisest: õnnega ei ole hea mängida

"Eksootiliste loomade pidamine on väga suures kasvutrendis. Kiskjaid ikka peetakse vähem. Aga USA-s on neid väga palju. Näiteks tiigreid on rohkem kui looduses kokku," märkis Tallinna loomaaia kollektsioonijuht Tõnis Tasane.

Küsimusele, miks tervet kiskjate loomaaeda pidavat meest juba ära söödud pole, märkis ta, et eks loomi on võimalik treenida. "Aga tänapäeval üldiselt sellise tegevuse peale väga hästi ei vaadata. Paljud loomaaiad on otsekontaktis tiigrite talitamise ja treenimise lõpetanud. Seal on teatav oht olemas."

Tegu on siiski kiskjatega, kellel on väga suured küünised ja hambad, lisas Tasane. Ka kehakaal on neil üsna suur. Kui inimene kaalub 80, siis tiiger võib kaaluda üle 300 kilo. See teeb ta potentsiaalselt väga ohtlikuks."

Ta rääkis, et siiani on ilmselt lihtsalt Tarzani-juustega mehe puhul hästi läinud, kuigi alati on olemas tõenäosus, et midagi läheb ka valesti. "See oht on olemas."

Tasase sõnul on kiskjatest eriti ohtlikud lemmikutena karud, kelle emotsioone on raske lugeda. "Nende miimika on teistmoodi kui inimesed. Ta võib välja näha armas ja sõbralik, aga tegelikult ta mõtleb sinu ärasöömisest." Õnnega ei ole hea mängida, tõdes ta. "Mõistlik oleks mitte selliste ohtlike loomadega sedasi tegeleda."