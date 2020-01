Hannes Hermaküla ja Grete Lõbu läksid lumepuuduses jõusaali suusatrenni

Suusataja Raul Olle ütles, et kui tahta end praegu tipp-suusavormi treenida, siis oleks praegu juba pisut hilja. "Kui me ei võistle top 10 kohtade peale, siis ei ole siin mitte midagi keerulist," märkis ta siseruumis suusavõistluseks valmistumise kohta. "Suusataja jõutreening ei ole mingi raketiteadus," lisas ta.

Samas tõdes Olle, et lisaks jõutreeningule tuleb teha ka aeroobset, et jõuaks üldse 90 kilomeetrit järjest suusatada. "Puhta jõu pealt seda ei tee. Seal on selgelt vaja vastupidavust."