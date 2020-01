Nublul tekkisid Maailmakoristuspäeva järel süümekad

Maailmakoristuspäeva eestvedaja Mart Normet vahendas "Ringvaatele" meeleolusid Setomaalt, kus ettevõtmise saadikud Kristel Aaslaid, NOËP ja nublu astuvad üles loosi tahtel koolikontserdi võitnud Meremäe koolis. Muusikud rääkisid ka sellest, mis on nende elus pärast Maailmakoristuspäeva muutunud. Nublu tunnistas, et tal tekkisid süümekad.

"Ma hakkasin iseenda käitumises nägema asju, mis ei ole õiged, mida saaks muuta. Sellest tulid mul süümekad ja süümekatest tulenevalt tulid ka mingid muutused igapäevategemistesse," rääkis nublu.

"Kui maja ees on mitu prügikasti ja sa paned prügi ainult ühte, kuigi tegelikult võiks pakid panna eraldi, siis samal ajal või ööl hakkab see kuidagi närima südametunnistust. Ma ei saa magada ja järgmine kord toimin targemini," lisas ta.

NOËP märkis, et ta jälgib pärast Maailmakoristuspäeva hoolikamalt, et ta ei kasutaks ühekordseid kohvitopse ning Kristel Aaslaid vahetas selle peale oma veepudeli suurema vastu, et tal ei tekiks kiusatust osta poest pudelivett. Ta lisas, et sorteerib nüüd ka väga eeskujulikult prügi ning ärgitas kõiki korteriühistuid seda elanikele ka võimaldama.