Laulukirjutajate kuulsuste hall sai juurde uusi liikmeid

Neljapäeval selgus, et laulukirjutajate kuulsuste halli uuteks liikmeteks saavad Mariah Carey, The Isley Brothers, Eurythmics, Steve Miller ja The Neptunes.

Mõned neist artistidest on laulukirjutajate kuulsuste halli liikmeks saamist pidanud kaua ootama. Nende hulgas on näiteks filmis "Animal House" prominentselt esindatud ja ka biitlite kaverdatud 1959. aasta hittloo "Shout" kirjutanud The Isley Brothers, kelle sulest pärinevad ka lood, nagu "Who's That Lady" ja "It's Your Thing", vahendab Consequence of Sound.

Steve Miller aga tõi 1970. aastate lõpus koos oma bändiga elule lood, nagu "The Joker", "Take the Money and Run", "Fly Like an Eagle" ja "Space Cowboy". Eurythmicsi ikoonilised 1980. aastate new wave'i lugusid, nagu "Sweet Dreams (Are Made of This)" on väärinud samuti äramärkimist. Eelmainitute kõrval võeti juba klassikute hulka kuuluvatest artistidest halli liikmeks ka plaadifirma Motown legend William "Mickey" Stevenson.

Laulukirjutajate kuulsuste halli kutsutud kaasaegsete muusikute hulgas on Mariah Carey, kelle "All I Want for Christmas Is You" jõudis lõpuks jõulude ajal Billboardi esikohale, samuti Rick Nowels, kes on kirjutanud hittlood, nagu Belinda Carlile'i "Heaven is a Place on Earth" ja Dido "White Flag". The Neptunes (Pharrell Williams ja Chad Hugo) võeti liikmeteks menulugude eest, mis nad on kirjutanud teiste hulgas Britney Spearsile, Nellyle, JAY-Z-le ja Madonnale.