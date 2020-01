Selgusid 2019. aasta pressivideo nominendid

"Aasta pressivideo 2019" konkursi nominendid on Delfi TV video "Emmed trimmi: kuidas ilukliinikud jahivad värskeid emasid", mille autorid on Piia Osula, Kadri Nikopensius, Joonatan Allandi, Georg Madis Puhm.

Nn mommy makeover on populaarsust koguv protseduuride kogum, millega ärgitatakse last kandnud naisi taastama raseduseelset vormi. Delfi TV ajakirjanik ja pisitütre ema Piia Osula külastas kolme sellist paketti pakkuvat ilukliinikut, et saada aimdust nende nõudlusest.

Teine nominent on Postimehe video "Hongkonglased olid valmis surema, meie mitte", mille autorid on Erik Tikan ja Sander Punamäe. Tegemist on videolooga, mis räägib Hong Kongi meeleavaldustest ning Hong Kongi polütehnikumi piiramisrõngast pääsemisest.

Kolmas nominent on Delfi video "Mirkko Moisari 10 raundi: lugu sellest, kuidas poksiringis vankumatuna püsida", mille autor on Jaanus Lensment. 18. veebruaril toimus Tondiraba jäähallis võistlusüritus kaheksa mehe turniiriga, mis tähendab, et turniiri võitja pidi ühe õhtu jooksul astuma ringi kolm korda. Iga matš kestis 3×3 minutit.

Eesti pressifotograafide žüriis osalesid esimehena Eesti dokumentalist, stsenarist, filmiprodutsent ja ajaloolane Riho Västrik, Eesti rahvusringhäälingu "Aktuaalse Kaamera" toimetaja Hannes Sarv ja Delfi tegevtoimetaja Tarmo Paju.

Konkurss "Aasta pressivideo" toimus tänavu kuuendat korda ning võitja kuulutatakse välja ja preemia antakse üle 6. märtsil Tallinnas õpetajate majas toimuval pressipeol. Aasta pressivideo võitja saab diplomi ja 1000 euro (neto) suuruse preemia.