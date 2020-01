Angelica Udeküll: kui sa ei tunne oma kööki, ei tunne sa ka oma rahvust

"See ei ole otseselt kokasaade, pigem Eesti toidu lugu jutustav saade. Me külastame väga palju väga põnevaid kohti ja kohtume inimestega, kes on võtnud oma hingeasjaks toimetada Eesti toidumaastikul," selgitas Udeküll.

Tema sõnul on Eesimaal väga palju toidufanaatikuid, kes on võtnud enda südameasjaks Eesti toidu loo ajamise. "Minu jaoks on toit väga oluline rahvuse ja identiteedi osa. Kui sa ei tunne oma kööki, tooraineid ja söömise traditsioone, siis ilmselt sa ei tunne ka oma rahvust," arutles ta.

Saates avastatakse uuesti neid tooraineid, mida kasutati juba eelmise sajandi alguses ja mis mingil põhjusel on olnud varjusurmas. "Kasutades mõningaid marju ja uuemaid tehnikaid ja teha seda südame ja armastusega, siis saab ka kaerakilest väga maitsva roa," tõdes Udeküll.

Lisaks saab saates näha, millist maitseelamust pakuvad hapukapsad koos silmudega või hoopis udarapasteet.

"Suus sulav Eesti" on eetris laupäeviti kell 10 ETV-s.