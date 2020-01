Meghan Markle langes pärast taandumisteadet rassistlike kommentaaride ohvriks

Sussexi hertsoginna Meghan on pärast teadet kuninglikust elust taandumise kohta sattunud sotsiaalmeedias rassistlike ja ahistavate kommentaaride laviini alla.

Sunderlandi ülikooli läbiviidud uuring näitas, et vahetult pärast kuningliku paari teadet sattus Meghan Markle sadade ahistavate kommentaaride ohvriks. Eriti raske kategooria kommentaare oli sadu, milles kõlasid väljendid nagu "ahvidesaare kuninganna" või "mürgine lehm". Kommentaarides on rohkelt kasutatud sõnu, mis viitavad tema soole, vahendas Huffington Post.

Ajakirjandusõppejõud John Price ütles, et uuring näitab ahistamisjuhtumite hulka, mis on Meghanile saanud osaks vaid päevad pärast tagasiastumisteate avaldamist. Uuringus kasutatud sotsiaalmeediapostitused koguti 8. jaanuarist, mil kuninglik paar teate edastas, kuni järgmise päeva keskööni.

"Nende sekka tuleb veel rohkelt selliseid kommentaare, mida me oma uuringus pole lahanud. Naistepõlgus ja rassism on teemad, mida väljendatakse tihti tasakaalukamate väljenditega, mitte räigete sõnavõttudega," selgitas Price.

Mehe sõnul väljendab uuring seda, kui palju toidavad sotsiaalmeedia ja platvormid nagu Twitter viha naiste vastu. Varem on samad teadlased uurinud naissoost parlamendiliikmete kiusamist internetis 2017. aasta Briti valimistel.

Meghan Markle'it on tagakiusatud ka peavoolumeedias. Saatejuht Eamonn Holmes nimetas naist juulikuus upsakaks (uppity), rääkides Meghani palvest privaatsusele. Sõna pahatahtlik kasutus ulatub 19. sajandisse, kui Ameerikas nimetati nii mustanahalisi, kes "ei tea oma kohta".

2016. aastal pidi prints Harry Meghani eest avalikult välja astuma, öeldes, et naine on sattunud ahistamise ja väärkohlemise laine alla, mille hulgas on ka rassistliku sisuga kommentaarid.