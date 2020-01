Flow festivalil esinevad FKA Twigs, Stormzy ja Michael Kiwanuka

Flow festivalil esineb taas FKA Twigs (kodanikunimega Tahliah Debrett Barnett), kes astus festivalil üles ka 2016. aastal. Uue albumiga "Magdalene", mis ilmus 2019. aasta lõpus, saavutas FKA Twigs kriitikute poolehoiu ning jõudis enamike aastatabelite tippu, kaasa arvatud ERR kultuuriportaalis. Tema eelmine album "LP1" ilmus 2014. aastal.

Briti grime'i viimase aja edukaim artist Stormzy on samuti tagasi Flow festivali laval, kus ta esines viimati 2017. aastal enne debüütalbumi ilmumist. Nüüd on muusik avaldanud aga juba kaks albumit: "Gang Signs & Prayer" (2017) ja "Heavy Is The Head" (2019). Singliga "Own It" saavutas ka Stormzy uue kümnendi esimese Briti singlitabeli esikoha.

Michael Kiwanuka avaldas oma debüütalbumi "Home Again" 2012. aastal, kuid on alates sellest oma kõlapilti pidevalt edasi arendanud. Teisel plaadil "Love & Hate" tegi ta koostööd produtsendiga Danger Mouse, kellega koostöös sündis ka kolmas, möödunud aasta lõpus ilmunud album "Kiwanuka". Oma muusikalisteks mõjutajateks peab Kiwanuka Jimi Hendrixit, Otis Reddingut ja Funkadelicut.

Festivalil esineb ka Ameerika lo-fi indie üks viljakamaid tegijad Mac DeMarco, kelle esimene plaat "Rock and Roll Night Club" ilmus küll juba 2012. aastal, kuid alates sellest on ta välja andnud viis täispikka plaati ning mitmeid demoalbumeid. Tema seni viimane album "Here Comes The Cowboy" jõudis kuulajate ette 2019. aastal.

Samuti kinnitasid korraldajad esinejatena punklegendi Bikini Kill, kes taasühinesid möödunud aastal, elektroonilise muusika kultusprojekti Chromatics, Briti pop-RnB ühe olulisema tegija Mabel ning moodsa reggae artisti Koffee, kes pidi esinema festivalil juba möödunud aastal, kuid kelle kontsert tühistati viimasel hetkel.

Varem on 14. kuni 16. augustini Helsingis toimuva Flow festivali esinejana kinnitatud ka Ameerika indie-folk muusik Bon Iver.