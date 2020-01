Reedel algab festival Koolitants

Viimasel 20 aastal on ühe maakonna tantsunoored, sõltumata nende tantsualasest ettevalmistusest ja -kogemusest, maakondlikel tantsupäevadel kokku saanud. Oodatud ei ole ainult need trupid, kes oma loominguga lõppkontserdile soovivad jõuda, vaid kõik, kes soovivad tantsulaval esineda.

"Tantsimine on eesti noorte seas väga populaarne ja Koolitants on end jõuliselt määratlenud kui etenduskunstide festivali, millel on selge ja osalejate arengule suunatud eesmärk. Koolitantsu vaade tantsukunstile ja -haridusele rõhutab avatust, koostööd ja tantsuga kaasnevat eneseületust ilma võistlusmomendita," ütles festivali peakorraldaja Raido Bergstein.

Uus aasta toob maakondlikele tantsupäevadele ühe suure muutuse - kaovad tantsužanrid.

Kõikide maakondlike tantsupäevade kontsertide lõpul linastub Koolitantsu kompanii 11. lennu tantsufilm "Jäljed". Koreograafid Ingrid Jasmin, Liisa Laine, montaaž/režii Kadi Aare ja salvestus Mikk Rosin.

Ühe uuendusena naasevad 2020. aastal peale mõneaastast pausi programmi tagasi piirkondlikud tantsupäevad. Žürii valib sinna tööd maakondlikelt tantsupäevadelt, millel näeb piisavalt potentsiaali.

Sel aastal valib lõppkontsertidel esinevad tantsud välja lavastusmeeskond. "Lavastusmeeskonna ülesandeks on koostada kontsert, mida nemad soovivad publikule ja osalejatele pakkuda, lähtudes Koolitantsu eesmärkidest ja lavastajate kunstilisest nägemusest," ütles Bergstein.

Kokku toimub festivali jooksul enam kui 30 kontserti, millele lisanduvad tantsulavastused ja off-programmi tegevused Eesti erinevates paikades. Lisaks maakondlikele tantsimistele toimuvad ka piirkondlikud tantsupäevad märtsikuus ning kaks lõppkontserti vastrenoveeritud Ugala teatris aprillis keskel.

Festival Koolitants 2020 maakondlikud tantsupäevad toimuvad:

R, 17.01 Järva- ja Raplamaa tantsupäev / Paide muusika- ja teatrimaja

Kell 18 kõik vanuseastmed

L, 18.01 Valgamaa tantsupäev / Valga kultuuri- ja huvialakeskus

Kell 18 kõik vanuseastmed

P, 19.01 Võru- ja Põlvamaa tantsupäev / Võru Kannel

Kell 12 mudilased, 9-14a, 16-22a.

Kell 18 algklassid, 12-17a.

R, 24.01 Hiiumaa tantsupäev / Käina kultuuri- ja huvikeskus

Kell 17:30 kõik vanuseastmed

L, 25.01 Saaremaa tantsupäev / Kuressaare kultuurikeskus

Kell 15 kõik vanuseastmed

P, 26.01 Pärnu- ja Läänemaa tantsupäev / Pärnu kontserdimaja

kell 12 mudilased, 9-14a, 16-22a.

kell 18 algklassid, 12-17a.

L, 01.02 Ida- ja Lääne-Virumaa tantsupäev / Kohtla-Järve kultuurikeskus

Kell 12 mudilased, 9-14a, 16-22a.

Kell 18 algklassid, 12-17a.

P, 02.02 Viljandimaa tantsupäev / Teater Ugala

Kell 12 mudilased, 9-14a, 12-17a.

Kell 18 algklassid, 16-22a.

L, 08.02 Jõgevamaa tantsupäev / Jõgeva kultuurikeskus

Kell 18 kõik vanuseastmed

P, 09.02 Tartumaa tantsupäev / Teater Vanemuise väike maja

Kell 12 mudilased, 12-17

Kell 18 9-14a.

E, 10:02 Tartumaa tantsupäev / Teater Vanemuise suur maja

Kell 18 algkalssid ja 16-22a.

R, 14.02 Harjumaa tantsupäev / Viimsi Kool

Kell 18 kõik vanuseastmed

L, 15.02 Tallinna tantsupäev / Kultuurikatel

Kell 19 12-17a. ja 16-22a.

P, 16.02 Tallinna tantsupäev / Kultuurikatel

Kell 11:30 mudilased, algklassid

Kell 18:30 9-14a.

Piirkondlikud tantsupäevad

L, 07.03 Lääne-, Pärnu-, Saare- ja Harju- ja Hiiumaa / Haapsalu kultuurikeskus

P, 08.03 Põlva-, Võru-, Valga- ja Tartumaa / Põlva kultuuri- ja huvikeskus

L, 14.03 Järva-, Rapla-, Jõgeva- ja Viljandimaa / Paide muusika- ja teatrimaja

P, 15.03 Tallinn, Ida- ja Lääne-Virumaa / Paide muusika- ja teatrimaja

Lõppkontserdid

L, 11.04 Teater Ugala

P, 12.04 Teater Ugala