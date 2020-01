Toomas Kirss: ära on tüüdanud Eesti kultuuriringkondade vingumine, et raha pole

Kirss ise toob üle 25 aasta kinoekraanile taas Salmonite perekonna pealkirjaga "Salmonid. 25 aastat hiljem". Kui esimestes "Salmonites" oli väga palju brändide paigutamist, siis uues filmis Kirsi sõnul Diroli nätsu ja muud reklaami ei näe. "Ma mõtlesin, et me peame kuidagi erinema sellest 25 aasta tagusest asjast ja sel hetkel me otsustasime, et me ei tee ühtegi product placement'i," rääkis Kirss Raadio 2 saates "Hommik!".

Kirss põhjendas, et ainult rahaga ei tee midagi, head ideed saab teostada ka ilma selleta. "Mind on aeg-ajalt ära tüüdanud Eesti kultuuriringkondade vingumine, et raha ei ole. Minu meelest raha on, mida ei ole, ei ole ideid, ei ole tegijaid ja ei ole uusi mõtteid. Meil on ideedevaesus, see on kõige suurem asi," rääkis Kirss.

Kirss tõi positiivse näitena 2012. aasta Arun Tamme ja Andres Kõpperi filmi "Vasaku jala reede", mis sündis minimaalse eelarvega. "Minu arust oli see väga lahe film, see oli nagu täiesti uus tuulepuhang Eesti filmimaailmas. Nad tegid seda entusiasmiga, sest neil oli idee, mida teha," ütles Kirss.

Kirsi sõnul töötab filmimaastikul aga hästi ka see, kui vanadele asjadele elu sisse puhutakse. "Inimestele meeldivad asjad, mis on äratuntavad, mida nad juba teavad. Ei ole ju tulnud tükk aega midagi sellist, nagu Bruce Willisel "Die Hardi" filmid või Tom Cruise'il "Mission Impossible"," selgitas Kirss.

See oli ka üks põhjus, miks Kirss "Salmonid" taas ellu äratas. Film esilinastub 1. aprillil, ühe peategelase Ita Everi sünnipäeval.

Salmonid 25 aastat hiljem

"Ma tükk aega mõtlesin, kas teha või mitte teha, aga siis me mõtlesimegi, et sellist asja pole varem Eestis tehtud. Ma lõpetasin 25 aastat tagasi sarja tegemise ja jube lahe oleks näidata, mis saanud on," põhjendas Kirss.

Telelavastus "Salmonid", stsenaariumi autor Mihkel Mutt, režissöör Toomas Kirss: Merle Palmiste, Kersti Kreismann, Andrus Vaarik, Piret Kalda. Autor/allikas: Heidi Maasikmets/ERR

Film räägib sellest, kuidas Salmonid on 25 aastat Eesti riiki valitsenud. "Ella Salmon ehk Ita Ever on olnud vahepeal Eesti Vabariigi president, Guido Kangur ehk Vambola Sordi on olnud vahepeal ka peaminister," rääkis Kirss.

Kuigi Kirss on toonud televaatajateni hulga menukaid sarju, siis sellist klassikut nagu "Veri" ta tagasi ei tooks. "Eks igal inimesel tekib oma pilt asjadest ja kui aeg mingi tiiru ära teinud, läheb pilt alati ilusamaks," selgitas Kirss, et kardab inimestes pettumust valmistada. "Sama on keskkooliaegse pruudiga, sinu mälestustes on ta ikka see patsidega tüdruk ja kui sa teda nüüd siis tänaval kohtad, vaatad, et issand jumal," põhjendas Kirss.

Seriaal "Veri" oli pühendatud Kirsi vanematele, kes olid arstid. "Tegelikult pidi minust saama arst, minu ema ja isa olid arstid, suguvõsas oli hästi palju arste. Ja siis ma ühel hetkel otsustasin, et minust ei sa arsti ja see oli kummardus selle professiooni esindajatele, kes on Eestis nii professionaalsed, et müts maha nende ees," lausus Kirss.

Kirss naeris, et kui "Veri" ekraanil jooksis, sai ta arstist sugulastelt ka nõu. Näiteks Kirsi onu soovitas Guido Kangurile, et kui ta järgmine kord pimesoolt katsub, siis see asub paremal, mitte vasakul.

Kui "Salmonid" oli Kirsi esimene katsetus, siis "Verd" tegi ta juba kogemuse pealt. ""Verd" ma pean väga õnnestunud asjaks ja ma ei tea, kas head asja on tarvis teist korda teha," ütles ta.