Spotify lõi rahustavad muusikalistid üksi kodus olevatele lemmikloomadele

113 miljoni jälgijaga Sportifys on algoritmidel põhinevaid muusikaliste seinast seina. Uuendusena lõi Spotify meeskond lemmikloomadele mõeldud muusikalistid, mis põhinevad lemmikloomaomaniku muusikamaitsel ja looma tüübil. Listi koostamisel saab valida koera, kassi, iguaani, hamstri ja lindude vahel, vahendas CNN.

Lisaks loodi spetsialistide abiga podcast "Minu koera lemmikpodcast" ("My Dog's Favourite Podcast"), mis peaks ekspertide sõnul aitama stressi vastu.

Podcast koosneb kahest viietunnisest saatest, milles kõlavad rahustavad inimhääled, mahe muusika, linnuhääled ja isegi vihm. Podcastile on oma hääle andnud Briti näitlejad Ralph Ineson ja Jessica Raine, kes on mänginud maailmakuulsates teleseriaalides "Troonide mäng" ("Game of Thrones") ja "Kutsuge ämmaemand!" ("Call The Midwife").

Suurbritannia suurima loomadele pühendatud heategevusorganisatsiooni esindajad on Spotify ettevõtmist kiitnud, kuid rõhutasid, et inimkontakti ja kohalolu ei asenda looma jaoks miski. Samas aitab rahulik muusika teatud olukordades loomadel rahuneda.

Loomapsühholoog Neil Evans, kes osales podcast'i loomisel, lisas, et helid võivad aidata koeri viia rahulikku olekusse. Spotifyga samuti koostööd teinud loomapsühholoog Alex Benjamin sõnas, et tubased helid aitavad summutada väljast tulevaid ärevaid helisid nagu liiklus või prügiauto.