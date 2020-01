Bondi-filmide produtsent välistab võimaluse naispeaosaliseks

"Ta võib olla mistahes nahavärviga, aga ta on mees," ütles Broccoli intervjuus Varietyle, vahendas Independent.

Aprillis esilinastuv "007: Surm peab ootama" jääb viimaseks Bondi-filmiks praegusele peaosatäitjale Daniel Craigile. Seetõttu on tekkinud küsimused, kes on järgmine Bondi osatäitja ning kas see võiks olla ka naine.

"Ma usun, et me peaksime looma naistele uusi karaktereid, tugevaid karaktereid. Ma ei ole aga liiga huvitatud mõttest, et võtta mehe tegelaskuju ning lasta naisel seda mängida. Ma usun, et naised on palju huvitavamad kui see," arutles Broccoli.

Meediast käis varem läbi naisnäitleja Lashana Lynchi nimi, keda nähti võimaliku Bondina. Praegu pole aga teada, kes kuulsa spiooni rolli pärast Craigi enda kanda võtab.

"007: Surm peab ootama" ("No Time to Die") jõuab kinodesse aprillis.

Uues filmis on Craigi kehastatud James Bond ametist lahkunud, kuid ta ei saa oma vabadust kaua nautida. Sõber Felix Leiter CIA-st kutsub ta appi, mille tõttu satub Bond õige pea kokku mitmete kurjategijatega. Uuesti saab ekraanil näha ka Christoph Waltzi kehastatud Blofeldi, kellel oli oluline roll ka 2015. aastal ilmunud "Spectres".

Lisaks eelpool mainitud näitlejatele astuvad uues filmis üles ka Ana de Armas, Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright jpt.